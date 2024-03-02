Росія оголосила «іноагентом» письменницю, яка виступила проти війни з Україною

Після початку повномасштабного вторгнення Улицька виїхала з РФ і тепер живе в Німеччині

Письменницю Людмилу Улицьку Міністерство юстиції РФ внесло до реєстру «іноземних агентів». Про це повідомляє The Moscow Times.

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Російська письменниця виступила проти війни в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Улицька виїхала з РФ і тепер живе в Німеччині.

Книги Людмили Улицької заборонено московським бібліотекам приймати та розповсюджувати.

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Людмила Улицька – письменниця, лауреатка літературних премій «Російський Букер», «Велика книга», Премії Медічі (Франція), премії «Форментор» та інших. Вона публікує свої твори з кінця 80-х років. Автор двох десятків книг художньої прози, у тому числі романів «Казус Кукоцького», «Сходи Якова», «Щиро ваш Шурик», «Даніель Штайн, перекладач», повістей «Сонечка», «Веселі похорони», кількох збірок оповідань та п'єс.

Нагадаємо, що раніше письменницю Людмилу Улицьку позбавили звання почесного професора РХТУ імені Д. Менделєєва. Про це ВНЗ повідомив у відповіді на запит депутата Держдуми РФ Олени Ямпільської.

У витягу з протоколу засідання вченої ради йдеться, що це рішення було ухвалено ще 30 серпня 2023 року.