Росія оголосила «іноагентом» письменницю, яка виступила проти війни з Україною
Після початку повномасштабного вторгнення Улицька виїхала з РФ і тепер живе в Німеччині
Письменницю Людмилу Улицьку Міністерство юстиції РФ внесло до реєстру «іноземних агентів». Про це повідомляє The Moscow Times.
Російська письменниця виступила проти війни в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Улицька виїхала з РФ і тепер живе в Німеччині.
Книги Людмили Улицької заборонено московським бібліотекам приймати та розповсюджувати.
Нагадаємо, що раніше письменницю Людмилу Улицьку позбавили звання почесного професора РХТУ імені Д. Менделєєва. Про це ВНЗ повідомив у відповіді на запит депутата Держдуми РФ Олени Ямпільської.
У витягу з протоколу засідання вченої ради йдеться, що це рішення було ухвалено ще 30 серпня 2023 року.
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