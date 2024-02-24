У збитому А-50 загинули 10 росіян

Серед загиблих – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант

У збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був екіпаж із 10 росіян – усі вони загинули. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

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За даними джерела, усі 10 росіян, що перебували у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Жертв від падіння літака на землі немає.

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Нагадаємо, що вчора Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

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Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.