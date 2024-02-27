Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР прискорила постачання снарядів Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
КНДР прискорила постачання снарядів Росії
В обмін на постачання зброї до Росії Північна Корея отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності
фото з відкритих джерел

Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів з моменту зустрічі між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним у вересні 2023 року

Північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в Росію в обмін на продовольство та інші предмети першої потреби. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, повідомляє Yonhap News.

«Хоча збройові заводи Північної Кореї працюють на 30% потужності через нестачу сировини та електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю та снаряди для Росії», – заявив Шин.

За оцінками, Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів з моменту зустрічі між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним у вересні 2023 року, сказав він. Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів та 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

В обмін на постачання зброї до Росії, сказав Шин, Північна Корея, схоже, отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.

Міністр заявив, що Москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки у листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун та пообіцяла запустити ще три цього року.

Хоча супутник-шпигун знаходиться на орбіті Землі, Шин висловив скептицизм щодо заяви Північної Кореї про те, що супутник здатний фотографувати великі військові об'єкти Південної Кореї та США.

«Він не виявляє жодних ознак функціонування і просто обертається орбітою без активності», – сказав він.

Якщо залежність Росії від північнокорейських боєприпасів та зброї зросте, Шин очікує, що масштаби військової технологічної допомоги Росії, ймовірно, розширяться у майбутньому.

«Залишається незрозумілим, якою мірою Росія запропонує технології, пов'язані з літаками та наземним обладнанням, які шукає Північна Корея. Однак, якщо Росія продовжить отримувати більше боєприпасів із Північної Кореї, масштаби передачі технологій можуть збільшитися», – сказав він.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття. 

Читайте також:

Теги: Північна Корея росія боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська дипломатія в Африці. У Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»
Українська дипломатія в Африці. У Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»
Вчора, 11:07
Пашинян додав, що кілька місяців тому Росія «відкрито закликала вірменське населення повалити владу»
Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку
23 лютого, 08:19
Британія ввела нові санкції проти Росії до другої річниці вторгнення в Україну
Британія ввела нові санкції проти Росії
22 лютого, 15:57
Розвідка Британії стверджує, втрата корабля зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту РФ вразливим до атак
Британська розвідка повідомила, які наслідки матиме втрата «Цезара Кунікова» для РФ
15 лютого, 16:50
Обсяг грошових переказів від мігрантів з Євросоюзу зростає
Грошові перекази мігрантів з ЄС до інших країн досягли рекорду – Eurostat
13 лютого, 13:24
Наслідки удару по аеродрому «Бельбек»
Удар по аеродрому «Бельбек»: британська розвідка анонсувала неприємності для РФ
10 лютого, 12:59
Сполучені Штати наклали чергові санкції через порушення «стелі цін» на російську нафту
США ввели нові санкції проти РФ
8 лютого, 21:46
Критично важливі товари продовжують надходити до Росії через треті країни
Тайвань передав Росії високотехнологічне обладнання для виробництва дронів – WP
1 лютого, 17:00
Позов був поданий Україною щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій
Фінансування тероризму. Більшу частину звинувачень України на адресу РФ визнано необґрунтованою
31 сiчня, 18:37

Політика

КНДР прискорила постачання снарядів Росії
КНДР прискорила постачання снарядів Росії
Син Трампа отримав листа з підозрілим порошком
Син Трампа отримав листа з підозрілим порошком
Хто винен у зерновому колапсі на кордоні? Голова Мінсільгоспу Польщі зробив неочікуваний висновок
Хто винен у зерновому колапсі на кордоні? Голова Мінсільгоспу Польщі зробив неочікуваний висновок
Прем'єру Словаччини не сподобалась «воєнна атмосфера» на саміті в Парижі щодо України
Прем'єру Словаччини не сподобалась «воєнна атмосфера» на саміті в Парижі щодо України
Польща хоче мати найбільшу армію в НАТО, але проблем не оминути – ЗМІ
Польща хоче мати найбільшу армію в НАТО, але проблем не оминути – ЗМІ
Сабі Сабев: Європа повинна мати план на випадок, якщо американська допомога не надійде Україні
Сабі Сабев: Європа повинна мати план на випадок, якщо американська допомога не надійде Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
7013
Вибухи на газопроводах «Північний потік»: Данія припинила розслідування
6804
Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
5612
Туск прокоментував ймовірне погіршення відносин з Україною
5391
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
4416
УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому через його сексуальну орієнтацію

Новини

Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Сьогодні, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Сьогодні, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Сьогодні, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua