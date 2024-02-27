КНДР прискорила постачання снарядів Росії

В обмін на постачання зброї до Росії Північна Корея отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності

Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів з моменту зустрічі між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним у вересні 2023 року

Північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в Росію в обмін на продовольство та інші предмети першої потреби. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, повідомляє Yonhap News.

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«Хоча збройові заводи Північної Кореї працюють на 30% потужності через нестачу сировини та електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю та снаряди для Росії», – заявив Шин.

За оцінками, Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів з моменту зустрічі між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним у вересні 2023 року, сказав він. Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів та 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

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В обмін на постачання зброї до Росії, сказав Шин, Північна Корея, схоже, отримує продукти харчування та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.

Міністр заявив, що Москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки у листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун та пообіцяла запустити ще три цього року.

Хоча супутник-шпигун знаходиться на орбіті Землі, Шин висловив скептицизм щодо заяви Північної Кореї про те, що супутник здатний фотографувати великі військові об'єкти Південної Кореї та США.

«Він не виявляє жодних ознак функціонування і просто обертається орбітою без активності», – сказав він.

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Якщо залежність Росії від північнокорейських боєприпасів та зброї зросте, Шин очікує, що масштаби військової технологічної допомоги Росії, ймовірно, розширяться у майбутньому.

«Залишається незрозумілим, якою мірою Росія запропонує технології, пов'язані з літаками та наземним обладнанням, які шукає Північна Корея. Однак, якщо Росія продовжить отримувати більше боєприпасів із Північної Кореї, масштаби передачі технологій можуть збільшитися», – сказав він.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів. Водночас, передані снаряди вироблялись у 70-80-х років минулого століття.