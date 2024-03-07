У Києві попрощалися з фанатами «Динамо» та «Жальгіріса», які віддали життя за Україну
Два воїни, різних національностей, але дуже подібні долі і ворог теж один – Росія
Сьогодні, 7 березня, у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання з фанатом київського «Динамо» Володимиром Основенком та вболівальником вільнюського «Жальгіріса» Тадасом Тумасом.
«Два похорони: українця Володимира Основенка – «Найта», сина протоієрея Павла Основенка і затятого футбольного фаната київського «Динамо» і литовця Тадаса Тумаса – «Milžinas» (Велетня) затятого футбольного фаната вільнюського «Жальгіріса», – написав у Facebook речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов.
Тадас приїхав в Україну добровольцем на війну боротися проти російських окупантів, бо він розумів, що якщо Україна не встоїть – то наступною ціллю російської агресії буде Литва.
«Володимир з першого дня повномаштабної агресії пішов добровольцем до лав 130 батальйону 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, як і його батько, як і його брати, бо мав правильне виховання і знав, що має боронити рідну землю від загарбників. Два воїни, різних національностей, але дуже подібні долі і ворог теж один – Росія», – зазначив Андрій Ковальов.
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