Росія намагається залякати українських студентів, вигадавши новий фейк

Пропагандисти поширюють новини про те, що Україна планує масове закриття університетів

Ворог намагається поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до країни

Російські пропагандисти поширюють фейкові новини про те, що Україна планує масове закриття університетів, щоб відправити студентів на фронт. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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«Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до України.

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Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів.

Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів.

Нагадаємо, за даними української розвідки, пік російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії «Майдан-3» міститиме маніпуляції, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

До слова, Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона».