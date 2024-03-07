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«Дружня» до Путіна Туреччина не хоче мати нічого спільного із російською нафтою – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Дружня» до Путіна Туреччина не хоче мати нічого спільного із російською нафтою – Reuters
Термінал Dortyol в Туреччині більше не прийматиме нафту з країни-агресора
фото: globalterminal-tr.com

Reuters: турецький вантажний термінал Dortyol повністю припинить прийом російської нафти

Туреччина продовжує відмовлятись від економічного співробітництва з Росією. Турецька компанія Global Terminal Services повністю припинить прийом російської нафти, пише Reuters. За інформацією агентства, організація вже попередила своїх клієнтів про зміни. Відомо, що компанія керує вантажним терміналом Dortyol у південно-східній провінції Туреччини Хатай.

«GTS вирішила перервати всі можливі зв'язки з російською нафтою і заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що компанія не прийматиме продукцію російського походження, а також будь-якої продукції, завантаженої в російських портах», – йдеться в матеріалі.

Відповідних заходів було вжито у рамках боротьби з обходом санкцій. При цьому в компанії наголосили, що раніше всі операції проводилися з урахуванням введених проти Росії обмежень. Тепер же компанія вирішила, що постачання нафти буде припинено навіть у разі дотримання всіх обмежень.

До слова, експорт Туреччини до Росії різко зменшився, складаючи приблизно третину від попереднього обсягу. Про це свідчать дані офіційної статистики щодо зовнішньої торгівлі Туреччини.

За результатами січня-лютого поточного року турецькі компанії експортували товари та послуги до Росії на суму всього 1,29 млрд доларів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, коли експорт становив понад 2 млрд доларів, це значно менше.

Цікаво, що обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину – за підсумками лютого з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.

Раніше стало відомо, що загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

«Указ США, виданий у грудні, прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за ширший спектр турецького експорту», – пише агентство.

Як зазначає Reuters, подібні проблеми з платежами, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії та ускладнили поставки до Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю.

Проблеми з оплатою пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес та посилюють контроль за російськими клієнтами, повідомили джерела Reuters.  Джерело з російської нафтової компанії повідомило, що платежі від Туреччини російським експортерам нафти затримуються на два-три тижні.

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Теги: Китай експорт бізнес Туреччина нафта росія економіка санкції послуги

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