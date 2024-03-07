«Дружня» до Путіна Туреччина не хоче мати нічого спільного із російською нафтою – Reuters

Термінал Dortyol в Туреччині більше не прийматиме нафту з країни-агресора

Reuters: турецький вантажний термінал Dortyol повністю припинить прийом російської нафти

Туреччина продовжує відмовлятись від економічного співробітництва з Росією. Турецька компанія Global Terminal Services повністю припинить прийом російської нафти, пише Reuters. За інформацією агентства, організація вже попередила своїх клієнтів про зміни. Відомо, що компанія керує вантажним терміналом Dortyol у південно-східній провінції Туреччини Хатай.

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«GTS вирішила перервати всі можливі зв'язки з російською нафтою і заявила своїм клієнтам наприкінці лютого 2024 року, що компанія не прийматиме продукцію російського походження, а також будь-якої продукції, завантаженої в російських портах», – йдеться в матеріалі.

Відповідних заходів було вжито у рамках боротьби з обходом санкцій. При цьому в компанії наголосили, що раніше всі операції проводилися з урахуванням введених проти Росії обмежень. Тепер же компанія вирішила, що постачання нафти буде припинено навіть у разі дотримання всіх обмежень.

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До слова, експорт Туреччини до Росії різко зменшився, складаючи приблизно третину від попереднього обсягу. Про це свідчать дані офіційної статистики щодо зовнішньої торгівлі Туреччини.

За результатами січня-лютого поточного року турецькі компанії експортували товари та послуги до Росії на суму всього 1,29 млрд доларів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, коли експорт становив понад 2 млрд доларів, це значно менше.

Цікаво, що обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту саму величину – за підсумками лютого з 2 млрд доларів до 1,3 млрд рік до року.

Раніше стало відомо, що загроза США накласти санкції на фінансові установи, що ведуть бізнес з Росією, призвела до сповільнення торгівлі між Туреччиною та РФ. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

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«Указ США, виданий у грудні, прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за ширший спектр турецького експорту», – пише агентство.

Як зазначає Reuters, подібні проблеми з платежами, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії та ускладнили поставки до Об'єднаних Арабських Еміратів та Китаю.

Проблеми з оплатою пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес та посилюють контроль за російськими клієнтами, повідомили джерела Reuters. Джерело з російської нафтової компанії повідомило, що платежі від Туреччини російським експортерам нафти затримуються на два-три тижні.