Як працюють санкції проти РФ. Деталі у цифрах

Через санкції російський імпорт до Туреччини також скорочується

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

•1•

Експорт Туреччини до росії у лютому знизився на 34% – з $1 млрд до $670 млн порівняно з аналогічним показником минулого року.

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Російський імпорт до Туреччини також скорочується: показник знизився на 36,65% до $1,3 млрд.

Минулого року москва поставила продукції на $2 млрд. Загроза санкцій з боку США «охолодила» турецько-російську торгівлю, виникли проблеми з платежами – як за нафту, що імпортується, так і за турецький експорт.

Товарообіг між Туреччиною та росією становив $48,5 млрд за 11 місяців минулого року. Це на $11 млрд менше за аналогічний період роком раніше.

У 2022 році обсяг двостороннього товарообігу з Анкарою зріс майже вдвічі і досяг історичного максимуму $65 млрд. У 2023-му результати виявилися нижчими.

У січні банки у Туреччині почали відмовлятися працювати з російськими банками через побоювання санкцій.

•2•

Вірменія заявила про зниження частки рф у військово-технічній співпраці до 10%.

Частка росії у військово-технічній співпраці Вірменії з іншими країнами кілька років тому становила 96%, зараз цей показник знизився до 10%.

З січня 2021 року Вірменія уклала контракти на кілька мільярдів доларів з різними країнами.

•3•

Митниця Литви повідомила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають залишити територію країни до 11 березня, інакше вони будуть конфісковані.

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Виняток становлять автомобілі, що прямують транзитом в Калінінградську область і з неї.

Такі автомобілі зможуть перебувати у Литві протягом 24 годин, при цьому в автомобілі обов'язково повинен знаходитися його власник, інакше транспортний засіб не пропустять в країну.

•4•

Слідчі комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та урядових справ виявили, що у російській армії продовжують використовувати американські технології, незважаючи на запроваджені санкції щодо росії, – голова підкомітету групи з розслідувань Річард Блюменталь.

«Американські виробники підживлюють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину. Їхні деталі використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших видах військової зброї. росіяни й досі покладаються на американські технології. Експортний контроль США наразі неефективний», – заявив Блюменталь на слуханнях комітету.

Під час свого останнього візиту в Україну, Блюменталь отримав дані, що фіксують використання 211 напівпровідників, чипів та інших технологій виробництва США у ракетах та іншому військовому обладнанні росії.

За виробництво 87 із цих компонентів відповідають чотири провідні американські технологічні компанії: AMD, Analog Devices (ADI), Intel і Texas Instruments.

•5•

Канада анонсувала нові санкції проти росії через смерть Олексія Навального.

Вони торкнуться співробітників російської прокуратури, судової та виправної системи, повідомляє МЗС країни.

•6•

Німецький виробник побутової техніки Bosch виставив на продаж штаб-квартиру своєї дочірньої компанії у росії.

Зараз Bosch веде переговори з потенційними покупцями будівлі, побудованої у 2014 році, в її будівництво Bosch вклав понад 100 млн євро. Будівля була розрахована на 700 співробітників компанії.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що компанія також розглядає варіанти продажу заводів у росії.

У Bosch відзначили, що більшість їх російського бізнесу було перервано або заморожено через введені обмеження.

•7•

Покупці Porsche, Bentley та Audi не можуть отримати придбані авто.