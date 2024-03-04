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Володимир Омелян Політик

Як працюють санкції проти РФ. Деталі у цифрах

glavcom.ua
Через санкції російський імпорт до Туреччини також скорочується
фото: shutterstock.com

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

•1•

Експорт Туреччини до росії у лютому знизився на 34% – з $1 млрд до $670 млн порівняно з аналогічним показником минулого року.

  • Російський імпорт до Туреччини також скорочується: показник знизився на 36,65% до $1,3 млрд.
  • Минулого року москва поставила продукції на $2 млрд. Загроза санкцій з боку США «охолодила» турецько-російську торгівлю, виникли проблеми з платежами – як за нафту, що імпортується, так і за турецький експорт.
  • Товарообіг між Туреччиною та росією становив $48,5 млрд за 11 місяців минулого року. Це на $11 млрд менше за аналогічний період роком раніше.
  • У 2022 році обсяг двостороннього товарообігу з Анкарою зріс майже вдвічі і досяг історичного максимуму $65 млрд. У 2023-му результати виявилися нижчими.
  • У січні банки у Туреччині почали відмовлятися працювати з російськими банками через побоювання санкцій.

•2•

Вірменія заявила про зниження частки рф у військово-технічній співпраці до 10%.

  • Частка росії у військово-технічній співпраці Вірменії з іншими країнами кілька років тому становила 96%, зараз цей показник знизився до 10%.
  • З січня 2021 року Вірменія уклала контракти на кілька мільярдів доларів з різними країнами.

•3•

Митниця Литви повідомила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають залишити територію країни до 11 березня, інакше вони будуть конфісковані.

  • Виняток становлять автомобілі, що прямують транзитом в Калінінградську область і з неї.
  • Такі автомобілі зможуть перебувати у Литві протягом 24 годин, при цьому в автомобілі обов'язково повинен знаходитися його власник, інакше транспортний засіб не пропустять в країну.

•4•

Слідчі комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та урядових справ виявили, що у російській армії продовжують використовувати американські технології, незважаючи на запроваджені санкції щодо росії, – голова підкомітету групи з розслідувань Річард Блюменталь.

  • «Американські виробники підживлюють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину. Їхні деталі використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших видах військової зброї. росіяни й досі покладаються на американські технології. Експортний контроль США наразі неефективний», – заявив Блюменталь на слуханнях комітету.
  • Під час свого останнього візиту в Україну, Блюменталь отримав дані, що фіксують використання 211 напівпровідників, чипів та інших технологій виробництва США у ракетах та іншому військовому обладнанні росії.
  • За виробництво 87 із цих компонентів відповідають чотири провідні американські технологічні компанії: AMD, Analog Devices (ADI), Intel і Texas Instruments.

•5•

Канада анонсувала нові санкції проти росії через смерть Олексія Навального.

  • Вони торкнуться співробітників російської прокуратури, судової та виправної системи, повідомляє МЗС країни.

•6•

Німецький виробник побутової техніки Bosch виставив на продаж штаб-квартиру своєї дочірньої компанії у росії.

  • Зараз Bosch веде переговори з потенційними покупцями будівлі, побудованої у 2014 році, в її будівництво Bosch вклав понад 100 млн євро. Будівля була розрахована на 700 співробітників компанії.
  • Наприкінці минулого року повідомлялося, що компанія також розглядає варіанти продажу заводів у росії.
  • У Bosch відзначили, що більшість їх російського бізнесу було перервано або заморожено через введені обмеження.

•7•

Покупці Porsche, Bentley та Audi не можуть отримати придбані авто.

  • Тисячі майбутніх власників розкішних моделей Porsche, Bentley та Audi не отримають свої авто в березні. Причина у відсутності чипів китайського виробництва, поставки яких у США заборонені через санкції американського уряду.
  • Автомобілі перебувають в портах США через проблеми з митним оформленням. Як повідомила компанія Volkswagen, це сталося через те, що потрібен час для заміни невеликого електронного компонента, який є частиною блоку управління.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни будівництво путін війна росія санкції

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