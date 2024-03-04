Як працюють санкції проти РФ. Деталі у цифрах
Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій
•1•
Експорт Туреччини до росії у лютому знизився на 34% – з $1 млрд до $670 млн порівняно з аналогічним показником минулого року.
- Російський імпорт до Туреччини також скорочується: показник знизився на 36,65% до $1,3 млрд.
- Минулого року москва поставила продукції на $2 млрд. Загроза санкцій з боку США «охолодила» турецько-російську торгівлю, виникли проблеми з платежами – як за нафту, що імпортується, так і за турецький експорт.
- Товарообіг між Туреччиною та росією становив $48,5 млрд за 11 місяців минулого року. Це на $11 млрд менше за аналогічний період роком раніше.
- У 2022 році обсяг двостороннього товарообігу з Анкарою зріс майже вдвічі і досяг історичного максимуму $65 млрд. У 2023-му результати виявилися нижчими.
- У січні банки у Туреччині почали відмовлятися працювати з російськими банками через побоювання санкцій.
•2•
Вірменія заявила про зниження частки рф у військово-технічній співпраці до 10%.
- Частка росії у військово-технічній співпраці Вірменії з іншими країнами кілька років тому становила 96%, зараз цей показник знизився до 10%.
- З січня 2021 року Вірменія уклала контракти на кілька мільярдів доларів з різними країнами.
•3•
Митниця Литви повідомила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають залишити територію країни до 11 березня, інакше вони будуть конфісковані.
- Виняток становлять автомобілі, що прямують транзитом в Калінінградську область і з неї.
- Такі автомобілі зможуть перебувати у Литві протягом 24 годин, при цьому в автомобілі обов'язково повинен знаходитися його власник, інакше транспортний засіб не пропустять в країну.
•4•
Слідчі комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та урядових справ виявили, що у російській армії продовжують використовувати американські технології, незважаючи на запроваджені санкції щодо росії, – голова підкомітету групи з розслідувань Річард Блюменталь.
- «Американські виробники підживлюють і підтримують зростаючу і гігантську російську військову машину. Їхні деталі використовуються в ракетах, безпілотниках, боєприпасах та інших видах військової зброї. росіяни й досі покладаються на американські технології. Експортний контроль США наразі неефективний», – заявив Блюменталь на слуханнях комітету.
- Під час свого останнього візиту в Україну, Блюменталь отримав дані, що фіксують використання 211 напівпровідників, чипів та інших технологій виробництва США у ракетах та іншому військовому обладнанні росії.
- За виробництво 87 із цих компонентів відповідають чотири провідні американські технологічні компанії: AMD, Analog Devices (ADI), Intel і Texas Instruments.
•5•
Канада анонсувала нові санкції проти росії через смерть Олексія Навального.
- Вони торкнуться співробітників російської прокуратури, судової та виправної системи, повідомляє МЗС країни.
•6•
Німецький виробник побутової техніки Bosch виставив на продаж штаб-квартиру своєї дочірньої компанії у росії.
- Зараз Bosch веде переговори з потенційними покупцями будівлі, побудованої у 2014 році, в її будівництво Bosch вклав понад 100 млн євро. Будівля була розрахована на 700 співробітників компанії.
- Наприкінці минулого року повідомлялося, що компанія також розглядає варіанти продажу заводів у росії.
- У Bosch відзначили, що більшість їх російського бізнесу було перервано або заморожено через введені обмеження.
•7•
Покупці Porsche, Bentley та Audi не можуть отримати придбані авто.
- Тисячі майбутніх власників розкішних моделей Porsche, Bentley та Audi не отримають свої авто в березні. Причина у відсутності чипів китайського виробництва, поставки яких у США заборонені через санкції американського уряду.
- Автомобілі перебувають в портах США через проблеми з митним оформленням. Як повідомила компанія Volkswagen, це сталося через те, що потрібен час для заміни невеликого електронного компонента, який є частиною блоку управління.
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