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    Події в Україні

    Ірак закликав своїх громадян покинути Україну

    Іракців просять покинути Україну - Ірак закликав своїх громадян покинути Україну
    Іракців просять покинути Україну
    фото з відкритих джерел

    Іракців закликають утриматися від поїздок в Україну заради безпеки

    Міністерство закордонних справ Іраку закликало своїх громадян залишити українську територію. Заяву відомства цитує Іракське інформаційне агентство INA.

    Міністерство зазначає, що «через виняткові обставини», які склалися в Україні, громадянам Іраку рекомендовано покинути українську територію.

    Крім того, іракців закликають утриматися від поїздок в Україну «заради безпеки».

    Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

    «У зв'язку із змінами в ситуації з безпекою Міністерство закордонних справ сьогодні ухвалило рішення утриматися від будь-яких поїздок в Україну та закликати шведів, які перебувають в Україні, залишити країну», – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

    Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

    Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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    Теги: Росія Ірак США Канада посольство президент уряд
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    Ірак закликав своїх громадян покинути Україну