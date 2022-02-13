Ірак закликав своїх громадян покинути Україну

Іракців закликають утриматися від поїздок в Україну заради безпеки

Міністерство закордонних справ Іраку закликало своїх громадян залишити українську територію. Заяву відомства цитує Іракське інформаційне агентство INA.

Міністерство зазначає, що «через виняткові обставини», які склалися в Україні, громадянам Іраку рекомендовано покинути українську територію.

Крім того, іракців закликають утриматися від поїздок в Україну «заради безпеки».

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

«У зв'язку із змінами в ситуації з безпекою Міністерство закордонних справ сьогодні ухвалило рішення утриматися від будь-яких поїздок в Україну та закликати шведів, які перебувають в Україні, залишити країну», – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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