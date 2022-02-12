Ще дві країни закликали своїх громадян покинути Україну

Ряд країн рекомендують відкласти всі другорядні поїздки до України

Міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну. Про це повідомили у пресслужбі МЗС Італії та Швеції.

«У зв'язку з ситуацією, що склалася, як запобіжний захід, землякам пропонується тимчасово залишити країну з наявними комерційними коштами і відкласти всі другорядні поїздки в Україну», – йдеться у повідомленні посольства Італії в Україні.

«У зв'язку із змінами в ситуації з безпекою Міністерство закордонних справ сьогодні ухвалило рішення утриматися від будь-яких поїздок в Україну та закликати шведів, які перебувають в Україні, залишити країну», – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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