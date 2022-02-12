Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України

Канадські дипломати залишаються на своїх робочих місцях і готові надати консульську допомогу громадянам Канади

Глава канадського МЗС Мелані Жолі звернулася до громадян своєї країни та закликала усіх канадців в Україні негайно залишити країну. Заява міністра опублікована на сайті канадського уряду.

«Оскільки ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами та стежити за ситуацією, я закликаю всіх канадців, які перебувають в Україні, вжити необхідних заходів, щоб покинути країну зараз», – сказала Жолі.

Міністерка наголосила, що канадські дипломати залишаються на своїх робочих місцях і готові надати консульську допомогу громадянам Канади в міру потреби, проте «можливості в цьому можуть бути дуже обмежені».

У січні МЗС Канади оновило рекомендації щодо відвідування України та Росії – влада Канади закликала громадян країни уникати поїздок необов'язкового характеру через російську агресію і військове нарощування, що триває.

Крім того, у відомстві попередили, що Ростовська область на кордоні з Україною також може бути небезпечною для мандрівників.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.