Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України
Канадські дипломати залишаються на своїх робочих місцях і готові надати консульську допомогу громадянам Канади
Глава канадського МЗС Мелані Жолі звернулася до громадян своєї країни та закликала усіх канадців в Україні негайно залишити країну. Заява міністра опублікована на сайті канадського уряду.
«Оскільки ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами та стежити за ситуацією, я закликаю всіх канадців, які перебувають в Україні, вжити необхідних заходів, щоб покинути країну зараз», – сказала Жолі.
Міністерка наголосила, що канадські дипломати залишаються на своїх робочих місцях і готові надати консульську допомогу громадянам Канади в міру потреби, проте «можливості в цьому можуть бути дуже обмежені».
У січні МЗС Канади оновило рекомендації щодо відвідування України та Росії – влада Канади закликала громадян країни уникати поїздок необов'язкового характеру через російську агресію і військове нарощування, що триває.
Крім того, у відомстві попередили, що Ростовська область на кордоні з Україною також може бути небезпечною для мандрівників.
Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.
Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.
Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.