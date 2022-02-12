  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України

    Канадців закликали терміново покинути Україну - Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України
    Канадців закликали терміново покинути Україну
    фото: Global Look Press

    Канадські дипломати залишаються на своїх робочих місцях і готові надати консульську допомогу громадянам Канади

    Глава канадського МЗС Мелані Жолі звернулася до громадян своєї країни та закликала усіх канадців в Україні негайно залишити країну. Заява міністра опублікована на сайті канадського уряду.

    «Оскільки ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами та стежити за ситуацією, я закликаю всіх канадців, які перебувають в Україні, вжити необхідних заходів, щоб покинути країну зараз», – сказала Жолі.

    Міністерка наголосила, що канадські дипломати залишаються на своїх робочих місцях і готові надати консульську допомогу громадянам Канади в міру потреби, проте «можливості в цьому можуть бути дуже обмежені».

    У січні МЗС Канади оновило рекомендації щодо відвідування України та Росії – влада Канади закликала громадян країни уникати поїздок необов'язкового характеру через російську агресію і військове нарощування, що триває.

    Крім того, у відомстві попередили, що Ростовська область на кордоні з Україною також може бути небезпечною для мандрівників.

    Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

    Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

    Теги: МЗС Росія Канада посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Канада закликала своїх громадян терміново виїхати з України