Ізраїль збільшує кількість авіарейсів, щоб вивезти своїх громадян з України – ЗМІ

Ізраїльські чиновники вважають, що вікно для евакуації громадян з України може закритися до ранку середи, 16 лютого

Через загрозу нового вторгнення Росії на українську територію ізраїльські авіакомпанії почали збільшувати кількість рейсів для вивезення своїх громадян з України. Про це повідомляє Times of Israel.

Зокрема, про збільшення кількості рейсів з Києва заявили ізраїльські авіакомпанії El Al, Israir і Arkia. Ізраїльські чиновники вважають, що вікно для евакуації громадян з України може закритися до ранку середи, 16 лютого. За даними МЗС Ізраїлю, в Україні проживають 10-15 тисяч ізраїльтян.

Також повідомляється, що 12 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації щодо України. Уряд закликав ізраїльтян негайно залишити територію України до 16 лютого. А міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц доручив військових готуватися до сценарію, за якого знадобиться їх допомога для евакуації ізраїльтян з України.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.



