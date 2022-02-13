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    Примусова посадка літака SkyUp в Кишиневі. Офіційний коментар МЗС

    Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; о 03:50 - Примусова посадка літака SkyUp в Кишиневі. Офіційний коментар МЗС
    Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту «Бориспіль» о 03:50
    фото: skyup

    Міністерство та посольство тримають ситуацію з літаком SkyUp на особливому контролі

    Українське посольство у Молдові допомагає пасажирам літака авіакомпанії SkyUp, який вимушено приземлився в аеропорту Кишенева. Рейс не зміг зайти в повітряний простір України через заборону власника літака. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    Міністерство та посольство тримають ситуацію з літаком SkyUp на особливому контролі.

    «Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування», сказав Ніколенко.

    Наразі готується доправлення українців до Києві автобусами. Вони вже скоро вирушать в Україну.

    «Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України», – додав представник МЗС.

    Ніколенко зазначив, що МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.

    Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

    У пресслужбі SkyUp заявили, що 12 лютого лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанії про негайну заборону на вліт літака UR-SQO у повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

    Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що з 14 лютого повітряний рух в Україні буде припинено.

    Теги: МЗС авіація посольство авіаперевезення SkyUp
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    Примусова посадка літака SkyUp в Кишиневі. Офіційний коментар МЗС