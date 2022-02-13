Примусова посадка літака SkyUp в Кишиневі. Офіційний коментар МЗС

Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту «Бориспіль» о 03:50

Згідно з розкладом, рейс PQ 902 мав сісти у київському аеропорту «Бориспіль» о 03:50

Міністерство та посольство тримають ситуацію з літаком SkyUp на особливому контролі

Українське посольство у Молдові допомагає пасажирам літака авіакомпанії SkyUp, який вимушено приземлився в аеропорту Кишенева. Рейс не зміг зайти в повітряний простір України через заборону власника літака. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Міністерство та посольство тримають ситуацію з літаком SkyUp на особливому контролі.

«Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють із авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування», – сказав Ніколенко.

Наразі готується доправлення українців до Києві автобусами. Вони вже скоро вирушать в Україну.

«Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України», – додав представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

У пресслужбі SkyUp заявили, що 12 лютого лізингодавець – резидент Ірландії – повідомив авіакомпанії про негайну заборону на вліт літака UR-SQO у повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що з 14 лютого повітряний рух в Україні буде припинено.