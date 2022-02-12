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    Німеччина внесла зміни у роботу дипломатичних представництв в Україні

    У київському представництві буде скорочено персонал - Німеччина внесла зміни у роботу дипломатичних представництв в Україні
    У київському представництві буде скорочено персонал
    фото: dw.com

    Німеччина переносить консульство та скорочує персонал посольства

    Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова. Про це повідомляється на Twitter-сторінці МЗС Німеччини.

    «Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, але скоротимо дипломатичний персонал, розміщений там. Наше генеральне консульство в Донецьку, яке знаходиться у Дніпрі з 2014 року, тимчасово переміщено до Львова», – оголосила Бербок.

    Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

    Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

    Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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    Теги: МЗС Росія Німеччина напад посольство Анналена Бербок
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    Німеччина внесла зміни у роботу дипломатичних представництв в Україні