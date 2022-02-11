Японія закликає своїх громадян негайно залишити Україну

За даними МЗС Японії, станом на 11 лютого в Україні проживає близько 150 японців

У МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Причиною стала загроза нового вторгнення Росії. Про це повідомляється на сайті NHK.

У повідомленні йдеться, що у ніч на 11 лютого Міністерство закордонних справ заявило, що ситуація в Україні, де триває військова напруженість, ймовірно, стрімко погіршиться. Йдеться про початок спільних військових навчань між російськими та білоруськими силами біля кордонів з Україною.

МЗС Японії оголошує небезпеку до найвищого рівня 4, і наполегливо закликає японців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну.

«Ми також просимо припинити поїздки в Україну з будь-якою метою», – йдеться у заяві.

За даними МЗС Японії, станом на 11 лютого в Україні проживає близько 150 японців.

Нагадаємо, що Україна та Японія мають схожі проблеми через сусідство з Росією.

Нещодавно парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

Згодом МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України. Український міністр вважає, що заява США не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

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