Ще три країни закликають своїх громадян тікати з України якомога швидше

Нідерланди радять своїм громадянам переконатися, чи необхідно їм залишатися в Україні

Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну

Станом на вечір 11 лютого відомо, що до країн, які закликають своїх громадян виїхати з України, приєдналися Чорногорія, Нідерланди та Ізраїль. Зокрема Ізраїль, окрім рекомендацій, заявив про евакуацію сімей своїх дипломатів. Про це йдеться на сайтах міністерств закордонних справ Чорногорії та Нідерландів. Про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів повідомляє телеканал Kan.

За даними ЗМІ, Міністерство закордонних справ Ізраїлю увечері 11 лютого випустило попередження про поїздки до України. Крім того, МЗС оголосило про евакуацію сімей дипломатів та співробітників посольства у Києві.

«Після ескалації ситуації навколо України МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю, які проживають у країні, розглянути можливість залишитися там і в жодному разі не наближатися до гарячих точок», – цитує телеканал заяву відомства.

Міністерство також рекомендувало громадянам Ізраїлю відмовитись від поїздок в Україну.

Чорногорія порадила своїм громадянам розглянути можливість виїзду з України «у зв’язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою» в регіоні.

Нідерланди радять своїм громадянам переконатися, чи необхідно їм залишатися в Україні, якщо ні – рекомендують виїжджати. Пояснюють це нарощуванням російських військ на українських кордонах. Також Нідерланди закликають у жодному разі не подорожувати в райони за 10 кілометрів від кордону з Росією та Білоруссю, в окупований Донбас та Крим.

Раніше стало відомо, що Японія «наполегливо» рекомендує своїм громадянам покинути Україну «якомога швидше» через посилення напруженості щодо російських військ на кордонах. Японське МЗС також порадило уникати поїздок сюди – «незалежно від цілей».

Також 11 лютого Південна Корея ввела стосовно всіх регіонів України найвищий, четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей – «заборона на поїздки». Згідно з інформацією на сайті МЗС країни, якщо громадяни Південної Кореї не виїдуть з України, їх можуть покарати відповідно до паспортного закону. Такий захід пояснюють «підготовкою до можливого раптового погіршення безпекової ситуації».

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Згодом МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України. Український міністр вважає, що заява США не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

Відомо, що ввечері 11 лютого президент США Джо Байден проводить термінові переговори з лідерами ЄС та Канади щодо ситуації навколо України та загрози російського вторгнення.