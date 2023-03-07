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Істерика наростає: Данілов прокоментував останні заяви Лукашенка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Істерика наростає: Данілов прокоментував останні заяви Лукашенка
Олексій Данілов: «Поведінка Лукашенка останнім часом починає дивувати»
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО зауважив, що всі пропозиції, на кшталт Мінська-3, абсолютно неприйнятні для українського суспільства

Безуспішні спроби захопити бодай східні регіони України, викликають істерику та  неприйнятні заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Усвідомлення неможливості перемогти Україну військовим шляхом штовхає ворога до плану Б та спроб домогтися Мінська-3. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону «дині новини».

«Те, що він промовляв, є абсолютно некоректно щодо нашого президента. І взагалі поведінка Лукашенка останнім часом починає дивувати. Як будуть розгортатись події - будемо дивитись. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Це наша країна, ми будемо її захищати, хто б там собі щось не вигадував, не думав, що хтось когось почне там підтримувати чи посилювати. Ми розуміємо, куди все це йде, і на сьогодні питання тільки часу, коли станеться наша перемога», – наголосив Данілов.

За його словами, нерви нині не витримують не тільки у Лукашенка, а й у керівництва РФ.  Вони зараз шаленіють, не знають що робити, у який спосіб вирішити питання, які, вони вважали, дуже швидко могли вирішити, зазначив Данілов. Він також зауважив, що з кожним днем проблем на Росії і Білорусі стає все більше, тож уже починає розгортатись підготовка до плану Б. «На сьогодні істерика, яка є на Білорусі, наростає і вона буде тільки посилюватись. Ми маємо бути до цього готові і розуміти, що ворог, ще раз наголошую, розуміє, що не має спроможності військовим шляхом вирішити питання, і буде задіювати так званий план Б, він уже починає розгортатися. Ми з кожним днем усе більше отримуємо інформації з цього приводу. План відомий, зрозуміло, хто має бути виконавцем цього плану, яка йде підготовча робота. Все вказує на те, що надій, нібито вони можуть військовим шляхом вирішити питання захоплення нашої країни, у них уже немає», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що всі пропозиції, на кшталт Мінська-3, абсолютно неприйнятні для українського суспільства. «Я можу сказати, що все, що стосується Мінська-3, є абсолютно неприйнятним для нашого суспільства. На сьогодні 95-97% нашого населення вірять у перемогу ЗСУ, розуміють, що вона станеться», – підкреслив секретар РНБО.

Данілов переконаний, що повертати в Україну «вплив РФ, повертати сюди якісь російські проєкти, повертати сюди медведчуків – це не дозволить наш народ, не дозволить пам'ять про хлопців і дівчат, які гинуть кожного дня».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає «диверсією» пошкодження радіолокаційного літака А-50 на аеродромі «Мачулищі», і що Україна кинула виклик Білорусі.

Як повідомлялося, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

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Теги: Олександр Лукашенко Україна президент робота населення Олексій Данілов перемога ворог

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