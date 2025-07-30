У США знайдено «секретні документи» про Трампа й Росію: деталі

Деякі посадовці припускають, що знайдені документи могли бути сфабриковані опонентами Трампа з лав Демократичної партії

Документи у великій кількості, а їх налічується тисячі, були виявлені у секретному приміщенні всередині будівлі ФБР

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель нібито випадково натрапив на секретні документи, що стосуються ймовірних зв'язків президента Дональда Трампа з Росією. Ці документи, за попередньою інформацією, могли бути підробкою, створеною демократами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Fox News.

Як повідомляється, документи у великій кількості, а їх налічується тисячі, були виявлені у секретному приміщенні всередині будівлі ФБР. Вони були запаковані у спеціальні «мішки для спалювання» і вже готувалися до знищення у спеціальній печі.

За даними джерел телеканалу, один з виявлених документів є секретним додатком до підсумкового звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема. У ньому міститься повний обсяг розвідданих, які були проаналізовані у межах розслідування.

Питання про розсекречення цього додатка мають вирішити кілька високопосадовців, зокрема директор ЦРУ Джон Реткліфф, сам Кеш Патель, директор Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральний прокурор Пем Бонді та тимчасовий очільник Агентства нацбезпеки Вільям Хартман.

Після ухвалення рішення документ планується передати голові юридичного комітету Сенату Чаку Грасслі, який зможе його оприлюднити.

Згідно з джерелами, у додатку містяться відомості про те, що ФБР за адміністрації 44-го президента Барака Обами відігравало провідну роль у розслідуванні можливої змови між Трампом і Росією. При цьому, за даними, розслідування нібито почалося ще до того, як інформація про ці зв'язки стала надбанням громадськості.

Оприлюднення секретного додатка, за словами одного з джерел, може підтвердити версію про існування всередині уряду США координованого плану, спрямованого на підтримку виборчої кампанії Гілларі Клінтон шляхом поширення чуток про зв'язки Трампа з Росією.

Ще одне джерело повідомило, що саме після ознайомлення прокурора Дарема з цими даними, ФБР запустило відому операцію під назвою «Crossfire Hurricane», спрямовану проти Трампа.

Деякі посадовці припускають, що знайдені документи могли бути сфабриковані опонентами Трампа з лав Демократичної партії.

«Важко уявити, як Джон Бреннан, Джеймс Клеппер і Джеймс Комі, тодішні очільники ЦРУ, Національної розвідки та ФБР, зможуть пояснити цю ситуацію», – прокоментував один із співрозмовників Fox News.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче відвідати Сполучені Штати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Breitbart News.

Глава Білого дому відзначив, що президент Китаю наполегливий у своїх прагненнях провести саміт найближчим часом. Трамп наголосив, що зустріч політиків можлива вже цього року. Вона відбудеться або у Китаї, або у США. «(Сі – «Главком») хоче, щоб я поїхав туди (у Китай – «Главком»), і він збирається приїхати (у США – «Главком»)», – заявив Трамп.