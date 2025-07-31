ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина

Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Рятувальники продовжують розбирати завали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Всього по Києву станом на 6:30 – 1 загибла людина та більше 20 поранено. Серед травмованих – троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів», – зазначають рятувальники.

Вночі ворог атакував столицю. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони, - очільник МВС Ігор Клименко pic.twitter.com/FGr8hzpU9m — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 31, 2025

Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд.

Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметру та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ.