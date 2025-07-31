Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка
фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина

Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Рятувальники продовжують розбирати завали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Сьогодні вночі ворог атакував столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Всього по Києву станом на 6:30 – 1 загибла людина та більше 20 поранено. Серед травмованих – троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів», – зазначають рятувальники.

ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву фото 1
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву фото 2
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву фото 3

Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці: зруйновано цілий під’їзд.

ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву фото 4
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву фото 5

Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметру та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ.

Читайте також:

Теги: ракетна атака росія ДСНС Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейська комісія прискорює процес розгортання так званого кіберрезерву
Євросоюз захищатиме Молдову від Росії на виборах
5 липня, 08:34
Вірменія різко відреагувала на втручання Росії у внутрішні справи країни
Вірменія оголосила ноту протесту РФ
4 липня, 21:29
Рамки-розпилювачі води цього року планується встановити на 31 локації
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
9 липня, 12:33
Зеленський: Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів
Зеленський доручив синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції
19 липня, 14:15
Алієв розповідає, що його земляки «всі жили тим, щоб повернути свої території»
Президент Азербайджану звернувся до українців із закликом
19 липня, 19:58
РФ безперервно кидає в бій велику кількість живої сили, а також атакує «шахедами», що значно впливає на моральний стан населення
РФ кидає в бій більше піхоти, ніж може знищити Україна – Бровді
20 липня, 09:27
Китай хоче поступово відомовлятись від нафти країни-агресорки
Найбільший покупець нафти РФ розробляє власне гігантське родовище
28 липня, 08:17
27 липня підлітки опинилися на одному з будівельних майданчиків Подільського району і залізли на стрілу крана
У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців
29 липня, 11:45
Під обстріл потрапило одне із селищ Безлюдівської громади Харківського району
На Харківщині під час гасіння пожежі після удару РФ постраждали рятувальники
Вчора, 16:47

Новини

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
РФ атакувала Київ ракетами, є влучання у будинок (оновлено)
РФ атакувала Київ ракетами, є влучання у будинок (оновлено)
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
36K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
23K
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
14K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
7808
Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua