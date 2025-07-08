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Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів
фото: ввс

Президент Чехії розповів про пріоритети Путіна на переговорах та тиск на Росію

Президент Чехії Петр Павел заявив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає американського президента Дональда Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні. Це, на думку Павела, є свідомою спробою виключити європейські країни з переговорного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Бо президент Путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах. Це свідома спроба виключити європейські країни із переговорного процесу», – наголосив Петр Павел.

Він підкреслив, що саме тому Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів. Адже результат цих переговорів безперечно впливає на безпеку всієї Європи, і тому Європа має зайняти своє місце за столом переговорів.

За словами президента Чехії, хоча необхідно продовжувати надавати Україні військову підтримку, здобути перемогу у цій війні виключно на полі бою неможливо. Набагато ефективнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, які США та Європа можуть застосовувати разом.

«Я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним», – зазначив Павел.

Він висловив думку, що з урахуванням її нинішнього стану російська економіка не зможе витримувати економічний тиск довго. Тому, рано чи пізно, якщо ці заходи будуть застосовуватися послідовно та сильно, у Росії «не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів і погодитися на те, що вона досі фактично відкидала».

Нагадаємо, Чехія не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в країні у жовтні цього року, заявив президент країни Петр Павел. Чеський президент не виключив, що вибори приведуть до зміни уряду, і дав зрозуміти, що про пріоритети можливої ​​нової влади поки важко судити. 

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Теги: Чехія Петр Павел Україна війна путін росія

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