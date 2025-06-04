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Путін провів нараду: відкинув перемовини із Зеленським і промовчав про операцію СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Путін провів нараду: відкинув перемовини із Зеленським і промовчав про операцію СБУ
Путін не прокоментував спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах Росії, та не відреагував на підриви Кримського моста
фото: російські медіа

У своїй промові Путін укотре назвав українську владу буцімто «нелегітимною»

Диктатор РФ Володимир Путін не підтримав пропозицію про зустріч України та Росії на рівні лідерів. Як передає «Главком», запис його заяви показав Кремль.

До того ж, українську владу Путін порівняв з «терористами». Він прокоментував підриви залізниці у Брянській та Курській областях РФ за день до другого раунду мирних перемовин у Стамбулі, назвавши це «терористичним актом». Російський лідер звинуватив в ухваленні рішення щодо підривів саме Україну і заявив, що це буцімто зробили для зриву перемовин.

У своїй промові Путін укотре назвав українську владу буцімто «нелегітимною». Він також згадав ініціативу щодо 30-денного припинення вогню та пропозицію Туреччини про зустріч на найвищому рівні, на яку вже погодився президент України.

«Але як же проводити в таких умовах подібні зустрічі? Про що говорити? Хто взагалі веде перемовини з тими, хто робить ставку на терор, із терористами?» – заявив диктатор РФ. Він також прокоментував склад російської делегації на зустрічах у Стамбулі. Як переконаний Путін, Київ не може оцінювати рівень московських перемовників, бо нібито не володіє «безумовним авторитетом і високим рівнем компетенції». 

Водночас Путін не прокоментував спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах Росії, та не відреагував на підриви Кримського моста.

До слова, слідчий комітет Росії видалив зі свого каналу повідомлення, у якому причиною падіння мостів у Брянській та Курській області називали підриви. Натомість там опублікували інше повідомлення. Як інформує «Главком», на це звернули увагу російські медіа, зокрема «Вот Так» і «Настоящее Время».

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів РФ та України у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. «Моє найбільше бажання для обох сторін, щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Зробімо Стамбул центром миру», – сказав він.

Як повідомлялося, росіяни вважають, що над зустріччю Володимира Путіна та Володимира Зеленського можна почати працювати в кінці червня – на початку липня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

Тристороння зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа й Володимира Зеленського навряд чи можлива найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори

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