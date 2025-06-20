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ISW: Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ISW: Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей
Путін створює підґрунтя для зриву перемовин, заявляючи про нелігітимність Зеленського
фото: ТАСС

Путін регулярно висуває неправдиві звинувачення щодо нібито нелегітимності президента Зеленського та українського уряду

Заява президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським без наміру підписувати з ним жодних документів є безглуздою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що з травня 2024 року Путін і представники Кремля регулярно висувають неправдиві звинувачення щодо нібито нелегітимності президента Зеленського та українського уряду, навмисно перекручуючи українське законодавство. Водночас російська влада називає нелегітимними всі українські уряди, починаючи з 2014 року.

Окремі російські чиновники періодично висувають ідеї про можливість переговорів із певними іншими українськими посадовцями або інституціями, яких Москва начебто визнає легітимними партнерами. Однак заява Путіна, в якій весь уряд на чолі із Зеленським оголошується нелегітимним, свідчить про небажання Росії визнавати будь-яку мирну угоду, підписану представниками чинної української влади.

У ISW роблять висновок, що такі заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на створення підстав для відмови Росії від будь-якої майбутньої мирної домовленості.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін висловив готовність зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ диктатора.

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента. Росія вважає ключовим питанням, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання. Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть на смітник, наголосив диктатор.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій. Про це глава української держави заявив в інтерв’ю Bild, передає «Главком».

Зеленський розповів, що Росії важливо показати президенту США Дональду Трампу, що «між Україною і РФ є дипломатичний міст». – «Щоб проти Росії не запроваджували санкцій».

Більше того, за словами Зеленського, РФ хотіла діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що більше роздратування в Білого дому викликає саме російський диктатор Володимир Путін. На його думку, хоча він сам іноді говорить неприємні речі, але завжди – відверто. Натомість Путін, за словами Зеленського, часто бреше. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Теги: путін влада Москва перемир'я

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