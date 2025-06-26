Як Кремль використовує Медведєва для дискредитації України: аналіз ISW

«Нещодавно Кремль активізував Медведєва, щоб спроєктувати загрози ядерного розповсюдження після ударів США по ядерній програмі Ірану»

Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва для підриву підтримки України з боку Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує «Главком».

Аналітики зауважують, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 25 червня на своїх сторінках у соціальних мережах, включаючи англомовні канали, що ЄС стає політизованою, «русофобською організацією, яка мріє про реванш проти Росії». Він також звинуватив ЄС у тому, що він стає мілітаризованим блоком, який становить таку ж серйозну загрозу для РФ, як і НАТО, стверджуючи, що «Брюссель сьогодні є справжнім ворогом Росії» через озброєння України.

Медведєв заявив, що вступ України до ЄС поставить під загрозу його країну, і натякнув, що Росія може знищити всю Україну, щоб не допустити такого розвитку подій.

«Кремль зазвичай використовує Медведєва для посилення провокаційної риторики, покликаної розпалити паніку і страх серед західних політиків, які приймають рішення, і перешкоджати наданню західної допомоги Україні. Кремлівські чиновники і пов'язані з ними особи неодноразово просували наративи про те, що ЄС, по суті, є військовою організацією на кшталт НАТО. Нещодавно Кремль активізував Медведєва, щоб спроєктувати загрози ядерного розповсюдження після ударів США по ядерній програмі Ірану. Останні коментарі Медведєва не є серйозним риторичним відхиленням, а скоріше продовженням інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підрив підтримки України з боку Заходу», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей. Аналітики зазначають, що з травня 2024 року російський диктатор і представники Кремля регулярно висувають неправдиві звинувачення щодо нібито нелегітимності президента Зеленського та українського уряду, навмисно перекручуючи українське законодавство. Водночас російська влада називає нелегітимними всі українські уряди, починаючи з 2014 року.