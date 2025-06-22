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Удар США по Ірану, атака на Україну: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар США по Ірану, атака на Україну: головне за ніч
Пошкодження у Слов'янську
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Президент США Дональд Трамп попередив Іран про нові удари, якщо не буде заключено угоду 

Президент США Дональд Трамп оголосив про знищення трьох ядерних об'єктів в Ірані після ударів, які нанесла американська армія, Росія знову атакувала Україну, є загиблий та постраждалі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по США по Ірану 

Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення нанести удари в суботу.

Реакція Ірану на удар США

Іранське атомне агентство засуджує удари США та заявляє, що його ядерна промисловість не буде зупинена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією іранських ЗМІ, організація з атомної енергії Ірану, яка контролює ядерні технології країни, різко засудила атаки США на три ключові ядерні об’єкти – Фордо, Натанз та Ісфахан, які зазнали «жорстокого нападу» вранці у неділю, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

У відомстві назвали ці удари «грубим порушенням міжнародного права, зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)» і звинуватили Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), наглядовий орган ООН у ядерній сфері, у «співучасті».

Росія атакувала Суми

У ніч на 22 червня російська окупаційна армія атакувала Суми. Гучні вибухи пролунали після 23:00, повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

 За інформацією Григорова, ворог вдарив по околицях міста, у Зарічному районі Сумської громади. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

У Краматорську РФ вдарила по багатоповерхівці

У ніч на 22 червня російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Зазначається, що внаслідок удару по багатоповерховому будинку, ймовірно, є постраждалі. Одна людина, попередньо, знаходиться під завалами, триває рятувальна операція.

У Слов'янську загинув хлопець через удар РФ

У ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Теги: вибух росія США Іран Дональд Трамп Слов’янськ напад

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