Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася

Наталія Порощук
glavcom.ua
ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася
Позиційні бої відбулися на південний захід від Сватового поблизу Твердохлібового
фото: Генштаб ЗСУ

Елементи Південного угруповання військ РФ намагаються витіснити українські сили з Білогорівки (на південь від Кремінної) з метою прориву в район Званівки (на південний захід від Сіверська)

19 квітня тривали позиційні бої на рубежі Сватове-Кремінна, але на цьому напрямку лінія фронту не змінилася. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Позиційні бої відбулися на південний захід від Сватового поблизу Твердохлібового; біля Кремінної; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки; та на південь від Кремінної біля Білогорівки. 

ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася фото 1
карта: ISW

Повідомляється, що російські війська просунулися на північний схід від Бахмута 19 квітня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 квітня заявив, що елементи Південного угруповання військ РФ намагаються витіснити українські сили з Білогорівки (на південь від Кремінної) з метою прориву в район Званівки (на південний захід від Сіверська) і висувають умови для майбутніх наступальних операцій росіян на Сіверськ.

Машовець заявив, що російське військове командування розгорнуло більшу частину 2-го армійського корпусу (АК) «ЛНР», включаючи частини його шостої, сьомої та 123-ї мотострілецьких бригад за підтримки підрозділів 106-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії. Машовець заявив, що частини 51-го і 119-го полків ВДВ просунулися на південний схід від Роздолівки (на південь від Сіверська), а частини 123-ї ОМСБр просунулися на кілька сотень метрів на південь від Виїмки (на південний схід від Сіверська).

ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася фото 2
карта: ISW

Машовець заявив, що підрозділи 7-ї ОМСБр не змогли витіснити українські сили з позицій на захід від Білогорівки, а підрозділи 123-ї ОМСБр і 137-го полку ВДВ не змогли просунутися поблизу Спірного (на південний схід від Сіверська) і на південь від с. Федорівка (на південний захід від Сіверська) відповідно. Машовець зазначив, що на напрямку Золотарівка-Верхньокам'янка підрозділи 6-ї ОМСБр знизили темпи просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська без успіху атакували на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру під час продовження боїв 19 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що російські війська просунулися в межах південно-західної Богданівки (на північний схід від Часового Яру). Бої тривали на північ від Часів Яру біля Калинівки; біля мікрорайонів Новий (східний Часів Яр) і мікрорайон Канал (крайній східний Часів Яр).

Читайте також: Росія вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми
Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт
Безпрецедентне рішення Європарламенту
11 квiтня, 16:50
Ситуацію із призовом до війська може врятувати тільки якісна комунікація, вважає нардепка Інна Совсун
Інна Совсун: Президент замірятиме рейтинг у неіснуючій країні, якщо боятиметься говорити про мобілізацію Інтерв’ю
16 квiтня, 13:36
Знімок зсередини центру «Крокус Сіті Хол» після стрілянини
ФСБ вперше офіційно звинуватила Україну в причетності до організації теракту під Москвою
23 березня, 11:25
Таймазова полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Дзюдоїстка Таймазова, яка підтримує війну та Путіна, виграла «бронзу» престижного турніру
30 березня, 20:31
Час проведення атак також відноситься до системи виснаження
Чому РФ обстрілює Україну на світанку: пояснення ЗСУ
1 квiтня, 19:32
3 квітня збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Мерефа на Харківщині
Росія атакувала Харківщину: поранено жінку
3 квiтня, 22:27
Раніше повідомлялося, що Росії знадобиться від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни
Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США
4 квiтня, 15:24
У законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків без військово-облікових документів та обмеження права на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК
Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати
10 квiтня, 08:39
Заморожені активи Росії можуть піти на користь України, але не повністю
Отримання заморожених активів РФ: журналісти Reuters зробили невтішний прогноз для України
17 квiтня, 12:30

Події в Україні

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася
ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася
Росія вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми
Росія вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала годину
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала годину
На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
30K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
21K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
14K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
13K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
5555
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Вчора, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua