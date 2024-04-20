ISW повідомив, на якому напрямку тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася

Елементи Південного угруповання військ РФ намагаються витіснити українські сили з Білогорівки (на південь від Кремінної) з метою прориву в район Званівки (на південний захід від Сіверська)

19 квітня тривали позиційні бої на рубежі Сватове-Кремінна, але на цьому напрямку лінія фронту не змінилася. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Позиційні бої відбулися на південний захід від Сватового поблизу Твердохлібового; біля Кремінної; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

карта: ISW

Повідомляється, що російські війська просунулися на північний схід від Бахмута 19 квітня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 19 квітня заявив, що елементи Південного угруповання військ РФ намагаються витіснити українські сили з Білогорівки (на південь від Кремінної) з метою прориву в район Званівки (на південний захід від Сіверська) і висувають умови для майбутніх наступальних операцій росіян на Сіверськ.

Машовець заявив, що російське військове командування розгорнуло більшу частину 2-го армійського корпусу (АК) «ЛНР», включаючи частини його шостої, сьомої та 123-ї мотострілецьких бригад за підтримки підрозділів 106-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії. Машовець заявив, що частини 51-го і 119-го полків ВДВ просунулися на південний схід від Роздолівки (на південь від Сіверська), а частини 123-ї ОМСБр просунулися на кілька сотень метрів на південь від Виїмки (на південний схід від Сіверська).

карта: ISW

Машовець заявив, що підрозділи 7-ї ОМСБр не змогли витіснити українські сили з позицій на захід від Білогорівки, а підрозділи 123-ї ОМСБр і 137-го полку ВДВ не змогли просунутися поблизу Спірного (на південний схід від Сіверська) і на південь від с. Федорівка (на південний захід від Сіверська) відповідно. Машовець зазначив, що на напрямку Золотарівка-Верхньокам'янка підрозділи 6-ї ОМСБр знизили темпи просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська без успіху атакували на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру під час продовження боїв 19 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що російські війська просунулися в межах південно-західної Богданівки (на північний схід від Часового Яру). Бої тривали на північ від Часів Яру біля Калинівки; біля мікрорайонів Новий (східний Часів Яр) і мікрорайон Канал (крайній східний Часів Яр).