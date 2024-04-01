Чому РФ обстрілює Україну на світанку: пояснення ЗСУ

Час проведення атак також відноситься до системи виснаження

Наталія Гуменюк нагадала, що системами ППО теж керують люди.

Завдання масованих обстрілів саме у світанковий час – це один із способів виснаження. Про це заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк під час брифінгу.

«До системи виснаження відноситься і час проведення атак. Пам’ятаємо всі, що як раз перед світанком, коли найважче зосередитись. Системи протиповітряної оборони працюють не самостійно – ними керують люди. І протягом нічного бойового чергування людський організм виснажується», – зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що саме через це атаки ракетами росіяни часом переносять на важкий для організму передсвітанковий час. За її словами, вся тактика ворога спрямована на виснаження системи протиповітряної оборони і в цілому населення, а також потенціалу країни, як держави, що здатна забезпечувати свої фронтові потреби.

Російська армія накопичила крилаті ракети «Калібр» й, імовірно, може використати їх для ударів по Україні найближчим часом. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в етері телемарафону.

«Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування», – попередив головний розвідник країни.

За його словами, російське командування прийняло рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість «Калібрів», оскільки вважало їх ефективнішими, однак їхній запас вичерпується.

Нагадаємо, що в ніч на 31 березня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555, ударними БпЛА типу Shahed, балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Крім того, Буданов пояснив, чому Росія нещодавно вдарила по Києву протикорабельними ракетами «Циркон».