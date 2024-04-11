Безпрецедентне рішення Європарламенту

«Європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім»

Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot.

Колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт, а нині євродепутат з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.

Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.

Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

«Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!» – написав Верхофстадт у Twitter (X)

«Щойно: Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну», – написав євродепутат, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс.

Дякуємо всім друзям України!

Це одне з останніх рішень Європарламенту перед червневими виборами. Дякуємо за позицію і дуже хочеться, аби така підтримка зберігалася і надалі.

Над цим вже зараз треба працювати.