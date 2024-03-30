Дзюдоїстка Таймазова, яка підтримує війну та Путіна, виграла «бронзу» престижного турніру
Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнає нейтральною атлеткою та допускає до змагань
Російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова виграла бронзову медаль турніру серії Grand Slam у категорії до 70 кілограм. Змагання проходили у Антальї (Туреччина).
Нагадаємо, що російська дзюдоїстка фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.
Також у квітні минулого року Таймазова взяла участь в пропагандистському заході «майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу».
Українських дітей, до яких на «майстер-клас» прийшла Таймазова, незаконно вивезли на територію Росії. Фактично, їх викрали. А дзюдоїстка своїм «майстер-класом» долучилася до процесу викрадення і допомогла зробити з нього ще й пропагандистську піар-акцію.
Варто зазначити, що Таймазову Міжнародна федерація дзюдо (IJF) вважає нейтральною атлеткою та допускає до змагань.
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