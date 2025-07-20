ISW розповів, скільки окупанти в Криму заробили на «націоналізації» українського майна

У липні окупаційна адміністрація продала 25 об’єктів нерухомості, які були «націоналізовані у ворогів Криму та Росії»

Аналітики наголошують: Росія використовує практику вилучення та «націоналізації» як інструмент репресій на окупованих територіях України

Окупаційна влада Криму заробила понад $28 млн за перше півріччя 2025 року на «націоналізації» українського майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з повідомленням ISW, очільник так званої Державної ради Криму Володимир Константинов 15 липня заявив, що окупаційна адміністрація продала 25 об’єктів нерухомості, які були «націоналізовані у ворогів Криму та Росії». Ці оборудки принесли бюджету півострова близько ₽2,2 млрд – це приблизно $28 млн.

Аналітики наголошують: Росія використовує практику вилучення та «націоналізації» як інструмент репресій на окупованих територіях України, цілеспрямовано позбавляючи громадян їхньої власності. За даними ISW, продаж таких об'єктів приносить Росії прибуток і фактично стає джерелом фінансування окупаційного режиму.

У звіті також зазначається, що темпи так званої «націоналізації» зростають. Якщо у період з 2022 по 2024 рік до кримського бюджету надійшло ₽4,8 млрд (приблизно $61 млн), то лише за шість місяців 2025 року ця сума вже становить майже половину від попереднього трирічного показника.

Раніше ми писали, що російська окупаційна влада посилює тиск на мешканців тимчасово окупованих територій України, намагаючись прискорити процес примусової паспортизації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

За даними аналітиків, одним із механізмів тиску є вимога перереєстрації SIM-карток із використанням російських документів. Таким чином Кремль прагне не лише пришвидшити видачу паспортів РФ, але й встановити повний контроль над телекомунікаційними мережами на окупованих територіях.

Зокрема, окупанти запроваджують дистанційну реєстрацію мобільних номерів, а крайнім терміном для цього визначено 1 листопада.

До слова, Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію інформаційних операцій Росії в найближчі два тижні. Зокрема, очікується посилення пропаганди щодо «нового наступу» окупантів на фронті, атак на систему територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні, а також дискредитації підтримки України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

ЦПД зазначає, що російська пропаганда спробує представити продовження наступальної кампанії 2024 року як новий етап військової операції. Насправді йдеться про тривалу кампанію, яка не дала Росії очікуваних результатів.