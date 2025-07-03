Аналітики ISW оцінили, які наслідки для України матиме призупинення постачання зброї з США

Кремль використовує призупинення допомоги США як основу для продовження атак

Рішення Сполучених Штатів Америки призупинити постачання боєприпасів Україні, найімовірніше, змусить Збройні сили України продовжувати заощаджувати ресурси та послабить здатність країни захищатися від масованих повітряних атак РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що рішення про призупинення постачання боєприпасів різко контрастує із заявленою метою американського лідера Дональда Трампа припинити жертви серед українського цивільного населення.

«Призупинення допомоги США Україні, ймовірно, прискорить успіхи Росії на полі бою, як це було з попередніми призупиненнями допомоги США в минулому. А також посилить теорію перемоги президента Росії Володимира Путіна, яка стверджує, що Росія може виграти війну на виснаження, роблячи повільні, повзучі просування та продовжуючи підтримку України Заходом», – йдеться в повідомленні.

Також експерти підкреслюють, що Кремль використовує призупинення допомоги США як основу для продовження риторичних атак проти європейських оборонних зусиль, які відповідають ініціативі Трампа щодо того, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря колективної оборони.

«Рішення США призупинити військову допомогу Україні особливо погіршить здатність України захищатися від посилених можливостей Росії у сфері ракетних атак далекого радіуса дії та ударів безпілотниками, які призвели до значних жертв серед цивільного населення, що різко суперечить заявленій меті президента Трампа зупинити жертви серед цивільного населення в Україні», – додали в ISW.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.