Росія тисне на мешканців окупованих територій для прискорення паспортизації – ISW

Росія також продовжує активно нав’язувати свою ідеологію в системі освіти на захоплених територіях

Російська окупаційна влада посилює тиск на мешканців тимчасово окупованих територій України, намагаючись прискорити процес примусової паспортизації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

За даними аналітиків, одним із механізмів тиску є вимога перереєстрації SIM-карток із використанням російських документів. Таким чином Кремль прагне не лише пришвидшити видачу паспортів РФ, але й встановити повний контроль над телекомунікаційними мережами на окупованих територіях.

Зокрема, окупанти запроваджують дистанційну реєстрацію мобільних номерів, а крайнім терміном для цього визначено 1 листопада.

Крім того, ISW повідомляє про встановлення супутникових антен «Русскій мір», які мають на меті зміцнити контроль над інформаційним простором і відрізати мешканців регіону від незалежних джерел новин.

Росія також продовжує активно нав’язувати свою ідеологію в системі освіти на захоплених територіях. Вчителям роздають методички з інструкціями щодо викладання «патріотичних» програм, що містять матеріали про Другу світову війну, радянських ветеранів та інші теми, вигідні російській пропаганді.

«Кремль цілеспрямовано використовує міфологізовану версію історії про Велику Вітчизняну війну як інструмент для викорінення української історичної та культурної ідентичності. Контроль над навчальним процесом вимагає постійного нагляду з боку російських чиновників», – підсумували в ISW.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники примушують студентів профільних училищ проходити практику на місцевому протезному заводі. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела, передає «Главком».

У ЦНС зазначають, що внаслідок агресивної політики Кремля та війни в Україні кількість російськомовного населення в Росії стрімко зменшується. Значна частина тих, хто повертається з фронту, – це військові з ампутованими кінцівками.

До слова, Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію інформаційних операцій Росії в найближчі два тижні. Зокрема, очікується посилення пропаганди щодо «нового наступу» окупантів на фронті, атак на систему територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні, а також дискредитації підтримки України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

ЦПД зазначає, що російська пропаганда спробує представити продовження наступальної кампанії 2024 року як новий етап військової операції. Насправді йдеться про тривалу кампанію, яка не дала Росії очікуваних результатів.