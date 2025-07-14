Нова хвиля фейків про «наступ» Росії: ЦПД попереджає про посилення пропаганди

ЦПД оприлюднив прогноз інформаційних загроз Росії на другу половину липня 2025 року

Центр протидії дезінформації назвав основні теми російської пропаганди на найближчі тижні

Центр протидії дезінформації прогнозує активізацію інформаційних операцій Росії в найближчі два тижні. Зокрема, очікується посилення пропаганди щодо «нового наступу» окупантів на фронті, атак на систему територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні, а також дискредитації підтримки України з боку міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦПД.

ЦПД зазначає, що російська пропаганда спробує представити продовження наступальної кампанії 2024 року як новий етап військової операції. Насправді йдеться про тривалу кампанію, яка не дала Росії очікуваних результатів.

Ворог також планує посилити інформаційну атаку на систему територіальних центрів комплектування в Україні. На тлі ракетних ударів по будівлях ТЦК, які призвели до жертв серед цивільних, пропагандисти намагатимуться створити хибне враження, що такі атаки підтримуються українцями.

Також ЦПД наголошує на посиленні меседжів, спрямованих на дискредитацію міжнародної підтримки України, особливо після засідання «коаліції охочих» та ухвалення нових пакетів санкцій проти РФ.

Напередодні роковин трагедії MH17 очікується активізація маніпуляцій на цю тему, а також можлива активізація маніпуляцій на тему релігії до Дня хрещення Русі.

За прогнозом Центру протидії дезінформації, у другій половині липня 2025 року основними напрямками інформаційних загроз залишаються:

активізація інформаційних операцій про «новий наступ російських військ»;

дискредитація «коаліції охочих» як інструменту підтримки України;

продовження інформаційно-психологічних операцій проти територіальних центрів комплектування;

продовження кампанії проти санкцій ЄС після ухвалення нового пакету обмежень;

активізація інформаційної кампанії щодо можливих санкцій США;

посилення пропаганди напередодні роковин трагедії MH17;

просування наративу про «успішний» туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях;

активізація маніпуляцій на релігійну тематику до Дня хрещення Русі;

зростання інформаційних атак РФ на Молдову перед парламентськими виборами та під час євроінтеграції;

риторика про «спільного ворога» в контексті зближення з Північною Кореєю;

активізація гібридного тиску РФ на держави Балтії.

Раніше «Главком» повідомляв, що російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення.

Також «Главком» інформує, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив про необхідність реформування системи військової освіти, щоб держава була «готова до майбутніх конфліктів».