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Як війна дестабілізує російську економіку: аналіз ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Як війна дестабілізує російську економіку: аналіз ISW

Кремлю довелося значно збільшити федеральні та регіональні одноразові премії, щоби стимулювати росіян підписувати військові контракти

Неприйнятно високі виплати солдатам у Росії та наслідки нестачі внутрішньої робочої сили ще більше дестабілізують російську економіку, незалежно від заяв Кремля про економічну стабільність. Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Російська стратегія стимулювання набору добровольців шляхом пропонування великих одноразових виплат новобранцям і одночасних зусиль щодо швидкого розширення своєї оборонно-промислової бази з 2022 року вимагала від Росії значного збільшення виплат як для підтримки набору військовослужбовців, так і для збільшення робочої сили для оборонки», – йдеться у звіті.

Експерти дійшли висновку, що Росії довелося значно збільшити федеральні та регіональні одноразові премії, щоби стимулювати росіян підписувати військові контракти, а не брати на себе іншу роботу, враховуючи високий рівень втрат серед росіян. Конкуренція між оборонкою Росії та цивільними підприємствами підвищує середню зарплату на цих посадах та загалом підвищує ціни у сфері послуг.

«Ці фактори в поєднанні з нестачею робочої сили в цивільному й оборонному секторах, ймовірно, сприяють розбіжності між вартістю товарів і послуг у звіті Центрального банку, обмежуючи економічне зростання Росії, зусилля зі створення збройних сил і промислове виробництво оборонної промисловості», – пишуть в ISW.

Таким чином Росія не може нескінченно оновлювати свої війська через поточний рівень втрат без примусової мобілізації резерву. Росія фактично «спалює свічку з обидвох кінців», одночасно послаблюючи монетарну політику для стимулювання короткострокового зростання, водночас розширюючи бюджетні витрати для підтримки військових зусиль.

«Ця стратегія, ймовірно, негативно вплине на російську економіку, послаблюючи купівельну спроможність споживачів, девальвуючи рубль у середньостроковій і довгостроковій перспективі та створюючи глибшу макроекономічну нестабільність», – підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вичерпала резерви для підтримки економіки.

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Теги: росія економіка війна ISW

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