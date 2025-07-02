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Окупанти в Криму продають «націоналізовані» порти в Ялті та Євпаторії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Окупанти в Криму продають «націоналізовані» порти в Ялті та Євпаторії
Заявки на участь у торгах приймаються до 28 липня
фото ілюстративне з відкритих джерел

Окупанти в Криму виставили на продаж «націоналізовані» порти в Ялті та Євпаторії

Окупаційне «міністерство майнових і земельних відносин республіки Крим» 2 липня 2025 року оголосило торги на 100% капіталу «акціонерних товариств», що керують «націоналізованими» морськими портами в Ялті та Євпаторії. Цей крок є черговою спробою Росії закріпити контроль над захопленою українською власністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Голос Криму.

Початкова ціна лотів становить:

  • Ялтинський порт: 1,49 млрд рублів (близько 790 млн грн)
  • Євпаторійський порт: 192,9 млн рублів (майже 103 млн грн)

Заявки на участь у торгах приймаються до 28 липня, а сам аукціон призначено на 1 серпня. Крім цих двох, «влада республіки Крим» також контролює порти в Керчі та Феодосії, які перебувають у «федеральній власності» РФ.

Наразі всі ці порти працюють з низьким завантаженням через обмежену кількість суден, готових заходити в умовах санкцій. Окупанти розраховують на використання портів для пасажирських перевезень та яхтового туризму, проте учасники ринку сумніваються у забезпеченні необхідного попиту. Сама ж «влада» тимчасово окупованої території АР Крим визнає, що морські порти задіяні «навіть не на 10% своїх можливостей». Попри це, вони плекають плани на розвиток пасажирських, круїзних та яхтових перевезень, хоча ані окупований Крим, ані держава-окупант наразі не мають власних морських круїзних пароплавів і перебувають під стримувальними санкційними ризиками.

Ялтинський морський порт переважно орієнтований на пасажирські перевезення. Він має загальну площу акваторії 12,15 га, пасажирський термінал пропускною здатністю 1,3 млн осіб на рік, а також термінал для перевалки навалювальних, насипних та генеральних вантажів.

Порт у Євпаторії має акваторію 51,5 тис. кв. м і спеціалізується на перевалці генеральних та навалювальних вантажів.

Найімовірніше, придбання цих портів може бути спрямоване на редевелопмент під пасажирський або яхтовий напрямок, оскільки серйозних передумов для значного зростання їхньої вантажної бази наразі немає.

Нагадаємо, у соціальних мережах, зокрема серед російських «воєнкорів» та блогерів, поширюється інформація про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ Ільдара Ахмерова. За їхніми твердженнями, Ахмеров загинув внаслідок «підлого удару» Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). 

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Теги: Крим порт Україна окупація

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