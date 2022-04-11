Оборонці Маріуполя звернулися до українців з усього світу (відео)

Триває 47-й день повномасштабної війни Росії проти України

Оборонці Маріуполя закликали українців по всьому світу виходити на площі своїх міст під синьо-жовтими стягами в підтримку України.

«Ми всі змінились. Ми стали більше цінувати синє небо та жовте сонце. У кожного українця стало більше шрамів на серці. А душі закатованих невинних дітей, жінок та чоловіків чекають нас на небесах...

Ми всі маємо бути єдині. Єдині у прагненні перемогти. Перемогти зло, що нищить все живе.

Я прошу вас до єдності. Я закликаю вас до боротьби. Я звертаюся до всього світу та до тих людей, хто має мужність діяти. Виходьте на вулиці, піднімайте синьо-жовті прапори...

Закликайте політиків діяти рішуче, щоб визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками в цій війні», – закликав заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар.

За його словами, оборонці Маріуполя продовжують боронити місто та вірити у керівництво держави. Але українці мають допомгти нашій владі бути почутою політиками інших країн

Полк «Азов» показав на відео чергову вдалу бойову операцію проти російських окупантів у Маріуполі.

На відео видно, як українські військові влучними пострілами знищили військову техніку окупантів. Її російські військові заховали у житлових кварталах між багатоповерхівками.