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    Оборонці Маріуполя звернулися до українців з усього світу (відео)

    Нашим захисникам потрібна допомога - Оборонці Маріуполя звернулися до українців з усього світу (відео)
    Нашим захисникам потрібна допомога
    скріншот з відео

    Триває 47-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Оборонці Маріуполя закликали українців по всьому світу виходити на площі своїх міст під синьо-жовтими стягами в підтримку України.

    «Ми всі змінились. Ми стали більше цінувати синє небо та жовте сонце. У кожного українця стало більше шрамів на серці. А душі закатованих невинних дітей, жінок та чоловіків чекають нас на небесах...

    Ми всі маємо бути єдині. Єдині у прагненні перемогти. Перемогти зло, що нищить все живе.

    Я прошу вас до єдності. Я закликаю вас до боротьби. Я звертаюся до всього світу та до тих людей, хто має мужність діяти. Виходьте на вулиці, піднімайте синьо-жовті прапори...

    Закликайте політиків діяти рішуче, щоб визволити з полону Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, що стали заручниками в цій війні», – закликав заступник командира полку «Азов» капітан Святослав Паламар.

    За його словами, оборонці Маріуполя продовжують боронити місто та вірити у керівництво держави. Але українці мають допомгти нашій владі бути почутою політиками інших країн

    Полк «Азов» показав на відео чергову вдалу бойову операцію проти російських окупантів у Маріуполі.

    На відео видно, як українські військові влучними пострілами знищили військову техніку окупантів. Її російські військові заховали у житлових кварталах між багатоповерхівками.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов українці військові Україна місто окупація #stoprussia
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    Оборонці Маріуполя звернулися до українців з усього світу (відео)