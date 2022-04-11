«Путін забирає нашу рибу»: що пишуть світові ЗМІ про війну в Україні (фото)

Газети Британії та Шотландії висвітлюють нові російські санкції та замінований Чорнобиль

Світові засоби масової інформації активно висвітлюють війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет сьогодні, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський. Своїми спостереженнями він поділився на сторінці у Facebook.

Зокрема, газети Британії та Шотландії висвітлюють нові російські санкції, замінований Чорнобиль та заклик до економії енергоносіїв.

Британська «The Telegraph», наводить заяви Міністерства оборони про те, що Росія вдалася до вербування відставних солдатів для підтримки своїх військових дій, зазнавши великих втрат у військах. Міноборони також повідомило газету, що Москва вербує персонал із сепаратистського регіону Молдови для посилення своїх сил.

«Financial Times» зосереджується на закликах до торговців енергоносіями робити більше, щоб зупинити військові дії Москви, а українські офіційні особи звинувачують деякі з найбільших міських фірм у тому, що вони допомагають Кремлю перекачувати криваві гроші.

Видання «І» повідомляє, що російські війська заклали наземні міни у Чорнобилі, коли відступали. Експерти повідомляють газеті, що небезпека, яку становлять міни, вплинула на життєво важливі роботи із забезпечення безпеки на об'єкті і може призвести до того, що радіоактивний матеріал, який нині дрімає у ґрунті, буде розсіяний в атмосфері у разі вибуху.

Шотландське «The Herald» інформує, що Великобританія може запровадити санкції проти російських військовослужбовців та генералів, підозрюваних у скоєнні військових злочинів в Україні.

«The Daily Star» із заголовком «Путін забирає нашу рибу» повідомляє, що російські судна, як і раніше, мають доступ до району біля північного узбережжя Шотландії, контрольованого Великобританією, і до Фарерських островів.

Нагадаємо, один із найвпливовіших медіаконцернів Німеччини Axel Springer SE оголосив про початок співпраці із колишньою телепропагандисткою російського «Першого каналу» Мврією Овсянніковою.