Як працюватиме реєстр збитків в Гаазі. Роз’яснення Мін’юстиції

Реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі.

Уряд Нідерландів сьогодні офіційно надав згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Міністерство юстиції України роз’яснило що це за реєстр.

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Реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Він має стати першим компонентом всеохоплюючого механізму репарацій, який покликаний забезпечити виплату державою-агресоркою Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.

«Ми вітаємо принципове рішення уряду Нідерландів про розташування Реєстру збитків на своїй території. Руйнування та шкода, завдані Росією нашим громадянам, бізнесу та державі, – величезні. Країна-агресорка зобовʼязана за міжнародним правом їх компенсувати. Для цього збитки мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду», – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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Зазначається, що створення реєстру – принциповий крок для майбутнього Компенсаційного механізму. Тепер важливо, щоб усі процеси були запущені й майбутній фонд наповнювався ресурсами – конфіскованими активами країни-агресорки.

«Він має бути першим компонентом всеохоплюючого репараційного механізму, який має включати створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви про компенсацію Росією збитків від громадян, компаній та держави. Також має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати рішень комісії, в тому числі за рахунок конфіскованих російських активів», – додали в Мін'юсті.

Створення Реєстру збитків було рекомендовано в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у Гаазі створять Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні.

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Також міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії.