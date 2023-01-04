Міськрада Гааги підтримала плани щодо створення спецтрибуналу для Росії

Імовірно, для розгляду справ про злочини армії Росії в Україні знадобиться нова будівля

У Гаазі підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD («Народна партія за свободу і демократію»), створити в місті спеціальний трибунал для РФ. Таке рішення ухвалила міськрада. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Лотте ван Бастен Батенбург.

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«Гаага – міжнародне місто миру та справедливості, тут вже знаходиться Міжнародний кримінальний суд та спеціальні трибунали щодо Руанди та Югославії. Також тут базуються Євроюст і Європол. Тому ми маємо досвід і міжнародно-правову інфраструктуру для розміщення майбутнього спеціального трибуналу для України, який буде вести розслідування та судове переслідування злочинів і звірств, скоєних у цій агресивній російській війні», – зазначила Батенбург.

Лідерка партії VVD додала, що, імовірно, для розгляду справ про злочини армії Росії в Україні знадобиться нова будівля «враховуючи, скільки воєнних злочинів уже було зареєстровано та розслідується в Україні».

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До слвоа, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.