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Україна отримає понад 5 тисяч ракет ППО. Міноборони розкрило деталі угоди

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Україна отримає понад 5 тисяч ракет ППО. Міноборони розкрило деталі угоди
Україна отримає понад 5 тисяч ракет ППО
фото: Міноборони України

Проєкт реалізується разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії

Україна та Британія починають спільний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони України.

«Сьогодні у Великій Британії у складі української делегації на чолі з президентом України досягли тратегічної домовленості – запускаємо масштабний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення протиповітряної оборони України», – йдеться у повідомленні.

У межах цієї ініціативи України отримає понад п'ять тисяч ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони Shahed. Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років.

«Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF)», – додають в Міноборони.

Проєкт реалізується разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії. Окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить українськустратегічну незалежність у сфері ППО.

Раніше на пресконференції прем'єр Британії Кір Стармер анонсував пакет військової допомоги для України на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів ($2 млрд) для закупівлі понад 5000 ракет протиповітряної оборони.

Сьогодні у Лондоні відбувся екстрений саміт щодо питань війни в Україні. Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи завершився після приблизно двогодинної дискусії. 

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III біля маєтку Сандрингем на сході Англії. 

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Теги: Кір Стармер системи ППО Міноборони ракета Велика Британія озброєння

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