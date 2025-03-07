Внаслідок нічної атаки РФ постраждала Полтавщина, є поранені

На Полтавщині пошкоджено приватні житлові будинки та побутовий газопровід

У Миргородському районі Полтавщини уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок

Вночі ворог атакував Полтавщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу місцевої ОДА.

Зокрема зазначається, що у Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок.

«На жаль, дві людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено два приватні житлові будинки та побутовий газопровід.

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