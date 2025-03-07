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Внаслідок нічної атаки РФ постраждала Полтавщина, є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Внаслідок нічної атаки РФ постраждала Полтавщина, є поранені
На Полтавщині пошкоджено приватні житлові будинки та побутовий газопровід
фото: Полтавська ОВА

У Миргородському районі Полтавщини уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок

Вночі ворог атакував Полтавщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу місцевої ОДА.

Зокрема зазначається, що у Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок.

«На жаль, дві людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено два приватні житлові будинки та побутовий газопровід.

Кількість відключених абонентів встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

У Харкові росіяни атакували цивільне підприємство.

На Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу.

Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

До слова, триває 1108-й день війни.

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Теги: війна Полтавщина дрон окупанти ракета

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