Внаслідок нічної атаки РФ постраждала Полтавщина, є поранені
У Миргородському районі Полтавщини уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок
Вночі ворог атакував Полтавщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу місцевої ОДА.
Зокрема зазначається, що у Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок.
«На жаль, дві людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено два приватні житлові будинки та побутовий газопровід.
Кількість відключених абонентів встановлюється.
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