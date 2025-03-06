Росіяни атакували українські міста: головне за ніч

Внаслідок атаки по готелю у Кривому Розі відомо про двох загиблих і 29 поранених осіб

Російські теротисти атакували Кривий Ріг, Суми та Харків, українці зібрали понад 5 млн грн на дрони під час стріму-схуднення блогера Лебіги, Трамп дав останнє попередження ХАМАСу та мешканцям Гази, Білий дім повідомив, що тривають переговори з українською стороною щодо угоди про надра.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Російська атака на міста України в ніч проти 6 березня

Кривий Ріг

У Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Зайнялась пожежа. Будівля зруйнована.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. 20 людей перебувають у важкому стані. 18 людей вдалось врятувати. Під завалами можуть залишатися ще люди. Через влучання зруйновано сходову клітину.

Суми

Російська армія атакувала дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики.

Харків

Російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків. Внаслідок обстрілу у багатоповерхівці пошкоджено дах та технічний поверх. Була невелика пожежа.

Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та вісім автівок.

Є двоє постраждалих. В обох гостра реакція на стрес.

Українці зібрали понад 5 млн грн на дрони під час стріму-схуднення блогера Лебіги



3 березня український блогер та стрімер Михайло Лебіга запустив цілодобовий стрім на платформі Twitch. Він триватиме, поки Лебіга не схудне на 7 кілограмів. Метою цього стріму є зібрання коштів на FPV-дрони для українських бійців на різних напрямках.

У ніч на 6 березня ціль в 5 млн гривень було досягнуто. Стрім досі триває, адже Лебіга ще не схуднув на 7 кілограмів. Повідомлялось, що стрім може тривати декілька днів, тижнів, або навіть місяців. До слова, за перші 25 хвилин стріму вдалось зібрати понад мільйона грн на FPV-дрони для ЗСУ.

Після зустрічі з ізраїльськими заручниками Трамп погрожує ХАМАС та мешканцям Гази

Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч з ізраїльськими заручниками терористичного угруповання ХАМАС, які були звільнені під час обміну. Після цього Трамп звернувся з погрозами до ХАМАС та мешканців Гази.

Американський лідер зазначив, що зустрівся з колишніми заручниками ХАМАС, «чиї життя ви зруйнували. Це останнє попередження вам!». Трамп наголосив, що жителів Гази «чекає прекрасне майбутнє», але якщо вони не утримують заручників. «Якщо утримуєте – ви мертві!»

«Прийміть розумне рішення. Звільність заручників зараз, або пізніше настане пекло», – наголосив Трамп.

Угода про надра буде підписана. Білий дім повідомив, що тривають переговори

Сполучені Штати Америки та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини. Про це на брифінгу 5 березня розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Вашингтон і Київ ведуть нині перемовини про те, щоб підписати угоду про надра. Левітт сказала, що розмови щодо угоди про корисні копалини відбуваються, поки триває брифінг.

За її словами, радник з національної безпеки Майкл Волц «дуже важко працює над цим». «Мені здається, що він йшов до Овального кабінету, щоб повідомити президенту останні новини про те, на якому це етапі», – додала вона.