Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували українські міста: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
Головні новини ночі проти 6 березня
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок атаки по готелю у Кривому Розі відомо про двох загиблих і 29 поранених осіб

Російські теротисти атакували Кривий Ріг, Суми та Харків, українці зібрали понад 5 млн грн на дрони під час стріму-схуднення блогера Лебіги, Трамп дав останнє попередження ХАМАСу та мешканцям Гази, Білий дім повідомив, що тривають переговори з українською стороною щодо угоди про надра.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Російська атака на міста України в ніч проти 6 березня 

Кривий Ріг

У Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Зайнялась пожежа. Будівля зруйнована.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. 20 людей перебувають у важкому стані. 18 людей вдалось врятувати. Під завалами можуть залишатися ще люди. Через влучання зруйновано сходову клітину.

Суми

Російська армія атакувала дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики.

Харків

Російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків. Внаслідок обстрілу у багатоповерхівці пошкоджено дах та технічний поверх. Була невелика пожежа.

Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між дев'ятим та технічним поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та вісім автівок. 

Є двоє постраждалих. В обох гостра реакція на стрес. 

Українці зібрали понад 5 млн грн на дрони під час стріму-схуднення блогера Лебіги
 

3 березня український блогер та стрімер Михайло Лебіга запустив цілодобовий стрім на платформі Twitch. Він триватиме, поки Лебіга не схудне на 7 кілограмів. Метою цього стріму є зібрання коштів на FPV-дрони для українських бійців на різних напрямках. 

У ніч на 6 березня ціль в 5 млн гривень було досягнуто. Стрім досі триває, адже Лебіга ще не схуднув на 7 кілограмів. Повідомлялось, що стрім може тривати декілька днів, тижнів, або навіть місяців. До слова, за перші 25 хвилин стріму вдалось зібрати понад мільйона грн на FPV-дрони для ЗСУ.

Після зустрічі з ізраїльськими заручниками Трамп погрожує ХАМАС та мешканцям Гази

Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч з ізраїльськими заручниками терористичного угруповання ХАМАС, які були звільнені під час обміну. Після цього Трамп звернувся з погрозами до ХАМАС та мешканців Гази.

Американський лідер зазначив, що зустрівся з колишніми заручниками ХАМАС, «чиї життя ви зруйнували. Це останнє попередження вам!». Трамп наголосив, що жителів Гази «чекає прекрасне майбутнє», але якщо вони не утримують заручників. «Якщо утримуєте – ви мертві!»

«Прийміть розумне рішення. Звільність заручників зараз, або пізніше настане пекло», – наголосив Трамп.

Угода про надра буде підписана. Білий дім повідомив, що тривають переговори

Сполучені Штати Америки та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини. Про це на брифінгу 5 березня розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Вашингтон і Київ ведуть нині перемовини про те, щоб підписати угоду про надра. Левітт сказала, що розмови щодо угоди про корисні копалини відбуваються, поки триває брифінг.

За її словами, радник з національної безпеки Майкл Волц «дуже важко працює над цим». «Мені здається, що він йшов до Овального кабінету, щоб повідомити президенту останні новини про те, на якому це етапі», – додала вона. 

Читайте також:

Теги: Харків радник корисні копалини Ігор Терехов блогер переговори росіяни дитина схуднення ракета місто пожежа армія Дональд Трамп Кривий Ріг українці готель ХАМАС Вашингтон російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російське населення має страх перед своєю ж армією
Росіяни бояться власної армії – перехоплення розвідки
9 лютого, 19:58
Україна хоче, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну
Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році
9 лютого, 16:46
Радник Трампа Майк Волц заявив, що вступ України до НАТО не обговорюється
Вступ України до НАТО «не обговорюється», це б означало введення військ США – радник Трампа
24 лютого, 18:04
У листі наголошено на необхідності подальшого партнерства між Україною та США
Верховна Рада звернулась до Трампа та Конгресу: про що йдеться в листі
4 березня, 00:16
Всі в очікуванні президента Трампа
Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію
Вчора, 04:06
Створення дронів є набагато дешевшим за звичайне озброєння, переконує полковник Вадим Сухаревський
Полковник ЗСУ: жодна армія країн НАТО не є готовою до сучасної війни
Вчора, 16:11
Президент сподівається отримати перші результати наступного тижня
Українська та американська команди почали працювати над зустріччю – Зеленський
Вчора, 19:20
Ворог завдав удару по житловій п'ятиповерхівці ввечері 2 березня
У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)
Сьогодні, 05:57
Раніше Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
1 березня, 17:20

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня
У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня
У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)
У Харкові є влучання в багатоповерхівку (оновлено)
Керівництво «Охматдиту» прокоментувало черговий скандал довкола відбудови лікарні
Керівництво «Охматдиту» прокоментувало черговий скандал довкола відбудови лікарні
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
36K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
33K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
25K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
14K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua