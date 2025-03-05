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Російська ракета влучила в готель у Кривому Розі: кадри руйнувань від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Російська ракета влучила в готель у Кривому Розі: кадри руйнувань від ДСНС
Зруйнований готель внаслідок російської атаки у Кривому Розі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Врятовано 14 людей. Наразі відомо про одного загиблого

Ввечері 5 березня російські війська атакували ракетами Кривий Ріг. Як інформує «Главком», про перші наслідки удару повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як стало відомо, російська ракета влучила у готель. Рятувальникам вдалось врятовати 14 людей. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Фахівці працюють на місці.

Рятувальники працюють на місці атаки
Рятувальники працюють на місці атаки
ДСНС: Дніпропетровщини

Через атаку є пошкодження цивільної інфраструктури. Сталась пожежа.

Попередньо, під завалами можуть бути люди. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що є пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури.

Рятувальники розбирають завали
Рятувальники розбирають завали
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Додав, що перші поранені вже у лікарні в операційній. Вони у важкому стані. Згодом Лисак повідомив, що внаслідок атаки є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Вони госпіталізовані.

Нагадаємо, що триває 1106-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: пожежа Кривий Ріг рятувальники готель ракета російська ракета

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