Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)
У Харкові влучання у Київському районі
Під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігора Терехова.
«Влучання у Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо», – йдеться в повідомленні.
Оновлено. Згодом Терехов повідомив, що удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту.
«З-під уламків будівлі дістали жінку – жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.
На місці влучання виникла пожежа.
Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.
На місці працюють усі відповідні служби. Вже відомо про чотирьох постраждалих.
Також вибухи прогриміли у багатьох областях на заході України, проте офіційної інформації ще немає. Зокрема під масованою атакою був Тернопіль.
Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів», а зранку – через загрозу дронів та ракет.
Карта повітряних тривог зараз має такий виглядає:
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