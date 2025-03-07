Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)

У Харкові влучання у Київському районі

Під час повітряної тривоги у Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

«Влучання у Київському районі місті. Деталі зʼясовуємо», – йдеться в повідомленні.

Оновлено. Згодом Терехов повідомив, що удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту.

«З-під уламків будівлі дістали жінку – жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

На місці влучання виникла пожежа.

Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.

На місці працюють усі відповідні служби. Вже відомо про чотирьох постраждалих.

Також вибухи прогриміли у багатьох областях на заході України, проте офіційної інформації ще немає. Зокрема під масованою атакою був Тернопіль.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога. Вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через атаку «Шахедів», а зранку – через загрозу дронів та ракет.

Карта повітряних тривог зараз має такий виглядає:

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