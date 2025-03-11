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У Василькові почалося будівництво на місці зруйнованої ракетою п’ятиповерхівки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Василькові почалося будівництво на місці зруйнованої ракетою п’ятиповерхівки (фото)
П’ятиповерховий будинок на вул. Декабристів, 42 зруйнувала російська ракета під час обстрілу у 2022 році
фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області/Facebook

Новий будинок на 96 квартир планується з укриттям та з урахуванням заходів інклюзивності

У Василькові почалося будівництво дев’ятиповерхівки на місці зруйнованого будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

П’ятиповерховий будинок на вул. Декабристів, 42 зруйнувала російська ракета під час обстрілу у 2022 році. Після обстеження його повністю демонтували.

«Наразі будівельники влаштували монолітні вертикальні елементи залізобетонного каркасу першого поверху. Плита перекриття першого поверху другої секції – забетонована», – йдеться у повідомленні.

Новий будинок на 96 квартир матиме власне укриття
Новий будинок на 96 квартир матиме власне укриття
фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області/Facebook

«Новий будинок на 96 квартир будуємо з укриттям та з урахуванням заходів інклюзивності», – повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Теги: будівництво Facebook будинок ракета російська ракета демонтували

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