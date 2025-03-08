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РФ вдарила безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ вдарила безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові: є загиблі
Рятувальна операція триває
фото: Харківська ОВА

Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Харківщину

Російські терористи близько 2:00 вдарили дроном по цивільному підприємству у Богодухові на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА Олега Синєгубова.

Станом на 8:20 відомо про трьох загиблих. Усі – цивільні.

Деякі тіла обвуглені, триває експертиза.

Ще сім людей отримали поранення.

Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Також у ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя.

До слова, триває 1109-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти війна експертиза поранення Запоріжжя дрон ракета

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