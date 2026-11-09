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Переговори в Абу-Дабі: держсекретар США окреслив головні теми

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Переговори в Абу-Дабі: держсекретар США окреслив головні теми
Американський посадовець зауважив, що спочатку потрібно завершити війну
фото: Reuters

Вашингтон сподівається на поступ у переговорах, а Франція підтвердила участь європейських представників

Гарантії безпеки для України та майбутня архітектура безпеки Європи стануть одними з центральних питань нового раунду мирних переговорів. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання на прогрес під час зустрічі в Абу-Дабі 10–11 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Рубіо пояснив, що питання безпекових гарантій постійно виникає під час обговорень між Україною, США та Росією. Йдеться не лише про захист України після завершення війни, а й про те, якою буде загальна система безпеки на європейському континенті.

«Протягом усього часу, коли ми обговорюємо Росію та Україну, постійно виникає одне питання – необхідність гарантій безпеки та те, якою буде архітектура безпеки України і, ширше, європейського континенту після війни. Це одне з головних питань у кожному обговоренні», – заявив держсекретар.

Рубіо сказав про це журналістам перед від'їздом до Парижа на зустріч міністрів закордонних справ країн Великої сімки. Він також повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прямують до Абу-Дабі. Американський посадовець сподівається, що вже найближчим часом вдасться досягти певного поступу.

Держсекретар також прокоментував слова президента США Дональда Трампа про близькість великої домовленості щодо завершення війни. За поясненням Рубіо, американський лідер, імовірно, мав на увазі прогрес у роботі над гарантіями безпеки для України та Європи. Водночас держсекретар зауважив, що остаточних домовленостей поки немає, а спочатку потрібно завершити війну.

Про що говоритиме Україна

Президент Володимир Зеленський раніше окреслив шість питань, які українська сторона планує порушити під час переговорів із представниками США та Росії.

Серед пріоритетів Києва:

  • припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі;
  • домовленості про безпеку судноплавства в Чорному морі;
  • обмін військовополоненими;
  • звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних;
  • повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей;
  • підготовка зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії.

Окремо Зеленський наголошував на необхідності отримати дієві гарантії безпеки, які захистять Україну від повторної російської агресії. Американська сторона також повідомляла про намір обговорити післявоєнне відновлення країни.

Європа долучиться до переговорів

Окремою темою напередодні зустрічі стала участь європейських держав. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що європейські представники не братимуть участі в тристоронньому форматі переговорів України, США та Росії.

Однак 8 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що європейські країни будуть представлені в Абу-Дабі.

«Європейці будуть добре представлені, Франція буде в Абу-Дабі, щоб узяти участь у цих обговореннях», – заявив Барро в ефірі французького радіо RTL. Він уточнив, що поки не може назвати представника Франції, який долучиться до зустрічі.

Міністр наголосив, що жодні домовленості, які впливатимуть на майбутню систему безпеки Європи, не можуть ухвалюватися без участі європейських держав.

Хто представлятиме сторони

Українську делегацію на переговорах очолить керівник Офісу президента Кирило Буданов. Про це він повідомив 6 листопада. За його словами, Київ не очікує значного прориву від найближчої зустрічі, але вважає важливим сам факт відновлення прямих контактів із російською стороною.

Американську делегацію представлятимуть спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Російську делегацію, за попередніми повідомленнями, очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Переговори заплановані на 10–11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Американська сторона виступає посередником між Києвом і Москвою. Серед загальних напрямів обговорення – завершення війни, післявоєнні безпекові домовленості, зниження напруженості та гуманітарні питання.

Нагадаємо, 5 листопада в Брюсселі відбулися консультації української делегації з представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО щодо майбутніх гарантій безпеки. Очільник української делегації Рустем Умєров наголосив, що Київ розраховує отримати не політичну декларацію, а механізм, який реально працюватиме.

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Теги: Марко Рубіо Франція Володимир Зеленський Кирило Буданов Стів Віткофф Джаред Кушнер Саудівська Аравія переговори росія

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