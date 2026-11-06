Генсек НАТО назвав найімовірніший сценарій завершення війни в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що станеться з російською армією після миру в Україні

Марк Рютте засумнівався в можливості однозначної перемоги однієї зі сторін

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться мирною угодою, яка передбачатиме певні компроміси. На його думку, однозначна перемога однієї зі сторін є малоймовірним сценарієм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Журналісти поцікавилися в Рютте, чи вважає він можливою перемогу однієї зі сторін у повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України в лютому 2022 року.

Генсек НАТО висловив сумнів у такому розвитку подій. За його словами, війни подібного масштабу зазвичай завершуються дипломатичними домовленостями, які передбачають пошук компромісів між сторонами.

«Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом», – заявив Рютте.

Водночас генеральний секретар Альянсу не уточнив, які саме поступки або домовленості можуть стати частиною потенційного мирного врегулювання російсько-української війни.

Окрему увагу Рютте приділив майбутній безпековій ситуації в Європі. На його переконання, навіть після припинення війни в Україні загроза російської агресії залишатиметься актуальною для держав НАТО.

Очільник Альянсу пояснив, що нині значна частина російських військових залучена до бойових дій на українській території. Однак після завершення війни ці сили залишаться у розпорядженні Москви.

«Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато хто з цих солдатів зайнятий в Україні. Але якщо там все закінчиться, то величезна армія існуватиме не просто так», – наголосив генсек НАТО.

Крім того, Рютте прокоментував відносини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Рютте зазначив, що для обох політиків важливо підтримувати «хороші стосунки». Водночас він не пояснив, як саме такі відносини можуть вплинути на подальші переговори про завершення війни.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення тристоронніх мирних переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Очікується, що під час зустрічі представники трьох країн обговорять питання післявоєнних гарантій безпеки, деескалації та подальших дипломатичних кроків, спрямованих на завершення російсько-української війни.