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Приватизація «Сумихімпрому» за 1 млрд грн провалилася: на аукціон ніхто не прийшов

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Приватизація «Сумихімпрому» за 1 млрд грн провалилася: на аукціон ніхто не прийшов
«Сумихімпром» – один із найбільших хімічних комплексів України
фото: deisumy.gov.ua

Держава втретє не змогла знайти покупця на один із найбільших хімічних комплексів України. Попередні торги також не відбулися через відсутність охочих.

Аукціон із приватизації ПАТ «Сумихімпром», стартова ціна якого становила 1 млрд грн, не відбувся через відсутність учасників. Торги планували провести 13 жовтня 2026 року, однак жоден охочий не подав заявку на придбання підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані в системі ProZorro.

За даними електронної системи ProZorro, протокол про результати аукціону сформували 12 жовтня о 20:00. У документі зазначено, що учасники торгів відсутні.

На продаж виставили пакет із 1,739 млрд акцій підприємства номінальною вартістю 434,7 млн грн. Організатором аукціону був Фонд державного майна України. Прийом цінових пропозицій тривав із 18 липня до 12 жовтня 2026 року.

Попередні спроби приватизації також провалилися

Це вже третя невдала спроба продати «Сумихімпром». Аукціон, запланований на 11 червня 2025 року, не відбувся через відсутність учасників. Тоді стартова ціна становила 1,158 млрд грн.

Повторні торги 13 січня 2026 року також не привернули покупців. Підприємство виставляли на продаж за 1,088 млрд грн, однак охочих придбати актив не знайшлося.

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха раніше пояснював, що в разі відсутності учасників на першому аукціоні з продажу санкційних підприємств планують оголошувати повторні торги на пониження ціни – зі стартовим дисконтом 50%.

Що відомо про «Сумихімпром»

«Сумихімпром» – один із найбільших хімічних комплексів України. Підприємство спеціалізується на виробництві фосфорних мінеральних добрив, діоксиду титану та промислових пігментів. Завод випускає понад 30 марок комплексних NPK-добрив.

Фінансові показники підприємства залишаються складними. За даними компанії, у першому півріччі 2025 року її виторг скоротився вчетверо – до 36,1 млн грн. Чистий збиток зменшився на 39,6% і становив 189,1 млн грн. Довгострокова заборгованість сягнула 300 млн грн, а поточні зобов’язання – 3,6 млрд грн.

Понад десять років завод перебував під управлінням групи компаній, пов’язаних із Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Уряд розраховує отримати від приватизації у 2026 році 2 млрд грн. Станом на кінець липня план було виконано на 63% завдяки продажу об’єктів малої приватизації.

Варто нагадати, що Кабінет Міністрів України затвердив нові умови продажу контрольного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром».

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Теги: Україна війна промисловість бізнес Суми

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