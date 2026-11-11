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Другий день переговорів в Абу-Дабі та візит Зеленського до Ірландії. Головне за день 11 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Другий день переговорів в Абу-Дабі та візит Зеленського до Ірландії. Головне за день 11 листопада 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 11 листопада 2026 року

11 листопада в Абу-Дабі відбувся другий день тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії, під час яких сторони обговорювали можливі параметри завершення війни та подальший формат консультацій. Тим часом президент Володимир Зеленський прибув до Ірландії для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти та проведення переговорів із міжнародними партнерами. «Главком» зібрав головні події дня 11 листопада.

В Абу-Дабі відбувся другий день переговорів України, США та Росії

11 листопада в Абу-Дабі продовжилися тристоронні переговори представників України, США та Росії.

Другий переговорний день розпочався зі спільної зустрічі делегацій трьох країн. Після цього українська сторона планувала окремі консультації з європейськими партнерами.

Однією з ключових тем переговорів називалося територіальне питання. Сторони також обговорювали можливі параметри завершення війни та подальший формат консультацій.

Другий раунд завершився значно швидше за перший, який 10 листопада тривав майже п'ять годин. Також готується масштабний обмін полоненими, у межах якого додому можуть повернутися близько тисячі українських військових.

Зеленський прибув до Ірландії

Президент Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти.

Глава держави повідомив, що протягом двох днів проведе низку двосторонніх і багатосторонніх переговорів із міжнародними партнерами.

Також запланована зустріч із представниками американської переговорної команди Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Головною подією візиту стане участь у саміті Європейської політичної спільноти, який об'єднає лідерів європейських держав.

СБУ та Сили оборони атакували Усть-Лугу

Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони в ніч на 11 листопада атакувала нафтову та портову інфраструктуру Росії в Усть-Лузі Ленінградської області.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 тис. кубометрів.

Також українські військові уразили малий ракетний корабель «Наро-Фомінськ».

Українські військові вперше взяли в полон громадянина Індонезії

Сили оборони України вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював у складі російської армії.

49-річного уродженця острова Ява відправили на Запорізький напрямок для участі у штурмових діях.

Після удару українських безпілотників по його підрозділу чоловік залишив російські позиції та самостійно дістався території, яку контролюють українські військові. Там його взяли в полон бійці Сил оборони.

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Теги: переговори Україна Володимир Зеленський

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Другий день переговорів в Абу-Дабі та візит Зеленського до Ірландії. Головне за день 11 листопада 2026 року
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