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США запропонували розширити Starlink для ударів ЗСУ в Росії, але висунули умову – WSJ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США запропонували розширити Starlink для ударів ЗСУ в Росії, але висунули умову – WSJ
Пауза в ударах по енергетичній інфраструктурі РФ стала б поступкою з боку Києва
фото: Генштаб ЗСУ, Reuters

Американські сенатори запропонували Києву 100-денну паузу в атаках на російську енергетику в обмін на доступ до супутникового зв’язку вглиб РФ

Сенатори-республіканці США Роджер Вікер і Кевін Крамер запропонували Україні тимчасово припинити удари по російських енергетичних об’єктах в обмін на розширення покриття супутникової мережі Starlink приблизно на 300 км углиб території Росії. За даними The Wall Street Journal (WSJ), президент Володимир Зеленський висловив готовність прийняти таку пропозицію, повідомляє «Главком».

Як пише видання, ініціативу представили під час візиту американських законодавців до Києва 9 жовтня. Сенатори прибули у складі двопартійної делегації Конгресу США та обговорили можливу домовленість з українською стороною.

За задумом авторів пропозиції, розширення зони дії Starlink дало б українським військовим змогу ефективніше протидіяти російським ракетним пусковим установкам, які використовують для ударів по українських містах.

Умови можливого обміну передбачають, що Україна на 100 днів утримається від ударів по російських енергетичних об’єктах. Натомість США мають розширити доступ українських військових до Starlink на території Росії приблизно на 300 км від українського кордону.

За данними видання, Зеленський заявив про готовність погодитися на цю ініціативу. Видання також повідомило, що український президент розглядав можливість обміняти призупинення атак на російські нафтопереробні заводи на додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Водночас інформація про готовність українського президента прийняти пропозицію ґрунтується на даних джерел видання. Про досягнення остаточної домовленості між Україною та США не повідомлялося.

Обговорення ініціативи відбулося на тлі повідомлень про обмеження роботи супутникового зв’язку для українських військових. Starlink використовують, зокрема, для забезпечення зв’язку та управління безпілотними системами.

Розширення покриття на російську територію, за задумом сенаторів, могло б допомогти Україні виявляти й уражати російські засоби, з яких здійснюють ракетні та інші атаки. Натомість 100-денна пауза в ударах по енергетичній інфраструктурі РФ стала б поступкою з боку Києва.

Наразі невідомо, чи буде ця пропозиція реалізована та чи погодяться сторони на її умови. Жодної офіційно оголошеної угоди про такий обмін немає.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink негативно позначилися на логістиці українських військових та захисті цивільного населення. За словами глави держави, технологію використовують, зокрема, для доставки продуктів і води бійцям, які тривалий час перебувають на передовій під постійним спостереженням російських безпілотників.

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Теги: росія Україна США Starlink війна ЗСУ

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