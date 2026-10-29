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Макрон відреагував на удар по Дніпру та звернувся до Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Макрон відреагував на удар по Дніпру та звернувся до Росії
Французький президент закликав до ширшого припинення вогню на тлі російських ударів по Україні
фото: Дніпропетровська ОВА

Французький президент наголосив, що необхідно прагнути ширшого припинення вогню, а не обмежуватися локальними домовленостями

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття Україні після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі та закликав до ширшого припинення вогню. Він наголосив, що локальних домовленостей недостатньо, поки Росія продовжує атаки на цивільне населення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву французького президента.

Наслідки удару по вокзалу
Наслідки удару по вокзалу
фото: ДСНС

«У цьому контексті ми маємо прагнути набагато більшого, ніж локальне перемир’я, подібне до того, про яке щойно домовилися на місцевому рівні в Олешках. Неприпустимо, що Росія продовжує протистояти всім пропозиціям з цього приводу, роблячи ставку на ескалацію конфлікту та атаки на цивільне населення», – наголосив Макрон.

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: ДСНС

Французький президент закликав до ширшого припинення вогню на тлі російських ударів по Україні. Його заява пролунала після атаки на залізничний вокзал у Дніпрі. Вдень 29 жовтня російський безпілотник поцілив по електропотягу Дніпро – Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Людей масово везуть до лікарень після атаки. За офіційними даними, наразі відомо про 14 загиблих людей та 14 постраждалих.

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Теги: Дніпро Еммануель Макрон обстріл війна перемир'я

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